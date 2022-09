Regina Elisabetta, Camilla indossa la spilla della sovrana: ecco il suo significato

Nel corso delle ultime ore la Regina consorte Camilla ha preso parte alla Veglia dei Principi, indossando un particolare che non è passato inosservato ai fan della corona inglese. La moglie del re Carlo III, infatti, ha indossato una spilla appartenente alla Regina Elisabetta. Scopriamo insieme il suo significato.

Alla Veglia dei Principi il look della Regina consorte Camilla ha attirato l’attenzione dei presenti e non è di certo passato inosservato. Al tubino total black che la moglie del Re Carlo III ha indossato, la Regina consorte ha abbinato una spilla a forma di cardo appartenente alla Regina Elisabetta II.

Stando alle indiscrezioni, pare che la spilla indossata da Camilla alla Veglia dei Principi era una delle preferite della Regina Elisabetta. Il cardo è il fiore nazionale scozzese e l’amore per questa spilla da parte della sovrana rifletteva il suo amore per la Scozia. Forse non tutti sanno che la Regina madre non è stata la prima proprietaria di questo gioiello.

La spilla a forma di cardo tanto amata dalla Regina Elisabetta e indossata da Camille nella Veglia dei principi apparteneva a Margaret Greville. Per chi non la conoscesse, Margaret Greville era una socialista britannica che ha lasciato in eredità i suoi gioiello proprio alla famiglia reale.

Secondo i tabloid inglesi, la Regina Elisabetta ha regalato questa spilla a Camilla dopo il matrimonio con Carlo III. Per questo, dunque, la Regina consorte ha voluto omaggiare Elisabetta II indossando uno dei suoi gioielli preferiti. Ma la spilla a forma di cardo non è l’unico gioiello importante indossato da Camilla in questi giorni.

Qualche giorno fa, infatti, la moglie di Carlo III ha deciso di indossare un gioiello a forma di nodo di sua proprietà ma ricco di significato, dal momento che richiamo lo spirito all’unità. Dietro questo monile sono stati molti coloro che hanno visto il messaggio implicito di una tregua tra William ed Harry.