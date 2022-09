Regina Elisabetta: ecco cosa succederà nei prossimi giorni nel Regno Unito

La morte della Regina Elisabetta ha gettato nel dolore il mondo intero. La sovrana si è spenta all’età di 96 anni l’8 settembre mentre si trovava nella residenza estiva di Balmoral, in Scozia.

La sua morte ha innescato una lunga fase di cerimonie in suo onore che culmineranno con il funerale ufficiale che si terrà il giorno 19 di settembre. In questo lasso di tempo previsti 12 giorni di lutto nazionale durante i quali verranno interrotte diverse attività.

A partire da quella sportiva con i campionati di calcio sospesi in segno di lutto così come tutti gli altri campionati nazionali. La bara della Regina Elisabetta questa sera dovrebbe essere portata alla stazione di Edinburgo dove il treno reale viaggerà tutta la notte per riportare la regina a Londra.

Domani la salma arriverà così a Buckingham Palace dove vi resterà qualche ora prima di essere portata in processione a Westminster Hall. Qui vi resterà per 5 giorni e la camera ardente resterà aperta per 23 ore al giorno.

Il 19 settembre si svolgeranno i funerali di stato alla presenza delle più alte cariche mondiali. Il giorno stesso la salma giungerà nel castello di Windsor dove si terrà una cerimonia privata per la famiglia.

A quel punto arriverà il momento della sepoltura. La regina Elisabetta riposerà nella cappella reale di re Giorgio VI dove vi sono anche le spoglie dei genitori e del marito.

Ma non solo lutto nazionale di 12 giorni. Anche la famiglia reale potrebbe osservare un lungo periodo di silenzio che potrebbe protrarsi anche per un mese. Questo mentre il figlio Carlo, nominato nuovo re, girerà il Regno Unito per portare avanti la missione iniziata ormai 70 anni dalla madre Elisabetta.