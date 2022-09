Lo scoop lanciato dal giornale The Sun spiega che potrebbe essere stato Re Carlo III in persona ad impedire a Meghan di andare a Balmoral

Una fonte molto vicina alla Famiglia Reale britannica, ha riportato un’indiscrezione che, sebbene non sia ufficiale o confermata, potrebbe far discutere. Secondo questa, sarebbe stato Re Carlo III in persona a telefonare ad Harry e dirgli che non era opportuno portare Meghan a Balmoral, luogo in cui da lì a poco si sarebbe spenta la Regina Elisabetta II.

Che Meghan Markle non sia ben vista all’interno del palazzo reale britannico è cosa risaputa. La sua carriera da attrice non è stata mai “accettata” dai Windsor e la storia di Harry con lei è stato sicuramente uno dei motivi che hanno spinto il duca di Sussex a rinunciare, dal gennaio 2020, agli incarichi pubblici e agli stipendi reali.

Lo scorso 8 settembre è stata una giornata triste per la stessa Famiglia Reale, che si è svegliata con la notizia delle gravi condizioni della Regina Elisabetta II e con la convocazione nella residenza di Balmoral dei membri più stretti.

Meghan ed Harry erano pronti per partire alla volta della Scozia. L’ex attrice e duchessa del Sussex era pronta a mettere in secondo piano ogni risentimento e stare vicino a suo marito in quel doloroso momento, ma alla fine solo Harry è arrivato a destinazione.

A lanciare l’indiscrezione è stato il tabloid The Sun, che ha riportato la voce trapelata da una fonte molto vicina alla Royal Family.

A quanto pare, sarebbe stato Re Carlo III in persona a telefonare ad Harry chiedendo di non portare con sé la sua consorte.

La telefonata di Re Carlo III ad Harry

La decisione del nuovo sovrano sarebbe stata dettata dalla mancata presenza anche di Kate Middleton, rimasta a Londra insieme ai 3 figli.

Di conseguenza, la presenza di Meghan sarebbe risultata poco opportuna.

Harry è arrivato da solo a Balmoral poco prima delle 20:00, circa un’ora dopo l’annuncio della Royal Family della scomparsa della Regina.

Tuttavia, questa voce, se fosse vera, non parlerebbe di una presa di posizione personale da parte del Re.

Re che ieri sera ha parlato per la prima volta ai suoi sudditi, menzionando e dedicando parole di amore sia verso Harry, che verso Meghan stessa.