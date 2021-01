Ci dispiace per Kate Middleton, ma la vera ultima Regina d’Inghilterra sarà la Regina Elisabetta. Non è una questione di preferenze, sia chiaro, ma più che altro una questione di “successione”. A sottolinearlo è stato, nei giorni scorsi, l’autore reale Clive Irving, il quale ha spiegato che la fine del regno della Regina Elisabetta porterà anche alla conclusione “dell’intera storia delle Regine in Inghilterra”, almeno per qualche decade.

Se è infatti vero che Kate Middleton diventerà Regina (o almeno lo sarà quando il Principe William diventerà Re), è altrettanto vero che la ragazza sarà una “Regina consorte”. Elisabetta II ha solo dei successori maschi al momento, per cui almeno fin quando non finirà il regno del Principe George, la Regina sarà l’ultima donna monarca del Regno Unito.

È una delle tre figure di spicco della storia ad essere Regina. È un’idea molto emozionante, credo. L’intera storia delle Regine in Inghilterra finirà con questa.

Con la fine del regno della Regina Elisabetta, che fine farà la Monarchia?

Bella domanda, cari amanti della Royal Family! A rispondere ci pensa anche questa volta Irving, secondo cui la fine del regno della Regina Elisabetta potrebbe segnare anche l’inizio della fine per la Monarchia. Per quale motivo? Semplice, le nuove generazioni sono molto più inclini a mettere in discussione i valori della Corona.

Molti partecipanti a un sondaggio di YouGov hanno infatti espresso un parere che si allontana di molto dal concetto di Monarchia. I giovani fra i 18 e i 24 anni sono i più favorevoli a un capo di stato eletto.

Pochi ricorderanno che la Regina è salita al trono nel febbraio del 1952, dopo la morte prematura del padre, Re Giorgio VI. Oggi la Regina Elisabetta (che si, è viva e vegeta, per quanti se lo stessero chiedendo) è il capo di stato di 16 paesi, e per il 2022 ha già in programma dei grandi festeggiamenti per celebrare il suo giubileo di platino, vale a dire i festeggiamenti per i suoi 70 anni dal giorno dell’incoronazione.

Il giubileo di platino offre alla Regina l’opportunità di esprimere il suo ringraziamento per il sostegno e la lealtà che Sua Maestà ha ricevuto durante il suo regno,

ha fatto sapere un portavoce del Palazzo, aggiungendo che Elisabetta II spera davvero che molte persone avranno modo di unirsi alla celebrazione.

