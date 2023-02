Regolamento infranto, arriva il provvedimento per 4 concorrenti del GF Vip

Mano pesante del GF Vip che ha deciso di prendere provvedimento per 4 concorrenti. Ecco cosa hanno fatto.

Puntata scoppiettante quella andata in onda ieri sera al Grande Fratello Vip. Quattro vipponi hanno subito un provvedimento per aver violato il regolamento. La puntata è iniziata con Alfonso Signorini al centro dello studio ed una busta nera in mano.

Il conduttore ha annunciato che 4 concorrenti hanno violato il regolamento chiudendosi nel van, staccando i microfoni e rivelando episodi successi all’esterno della casa. Per questo il GF ha deciso per loro di prendere provvedimenti.

Fonte: Mediaset

Tutto è successo due sere fa dopo una cenetta romantica andata in scena tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia a cui poi si sono aggiunti Nicole Murgia e Edoardo Donnamaria.

“Dopo quella cenetta romantica, le cose hanno avuto un imprevisto, pensavano di farla franca isolandosi, ma purtroppo non è andato come previsto” – ha svelato Signorini che si è poi collegato con loro non rivelando però che il GF aveva sentito tutto ciò che si erano detti nel Van.

Signorini così ha chiesto loro di svelare il contenuto di quell’incontro fingendosi ignaro. Tutti hanno detto che hanno parlato di cose più intime e riservate. Ma a quel punto Signorini ha svelato tutto.

“Avete spudoratamente mentito, mi avete detto che vi siete lasciati andare, la realtà era un’altra, qualcuno di voi ha staccato i microfoni ambientali” – ha detto.

Il riferimento è a Edoardo e Micol che alla fine lo hanno ammesso. Il conduttore ha poi scoperto che Edoardo quando è uscito di casa per andare a votare ha incontrato i suoi genitori mentre Nicola ha spoilerato nella casa faccende conosciute all’esterno.

“Qualcuno di voi ha infranto platealmente il regolamento, chi svitando i microfoni ambientali, come Micol e Tavassi, chi diffondendo delle informazioni riservate dall’esterno, come Murgia e Edoardo quando ha incontrato i suoi genitori” – ha detto Signorini.

Alla fine il Grande Fratello Vip ha deciso la nomination d’ufficio per tutti e quattro che sono quindi a rischio eliminazione.