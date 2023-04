Remo Uomini e Donne: chi è e quando era già stato nel programma

Chi segue con costanza il trono over di Uomini e Donne avrà sicuramente riconosciuto qualche giorno fa Remo. L’uomo è tornato in studio per corteggiare Paola Ruocco ma tra i due purtroppo la conoscenza si è conclusa praticamente subito. Dopo solo due uscite, un aperitivo e una colazione, la dama ha deciso di troncare con lui nonostante fosse arrivato nel programma solo per lei.

E i motivi della scelta hanno trovato la critica di chi era in studio. Paola è arrivata ad insinuare che Remo ha ripartecipato a Uomini e Donne non per corteggiarla ma solo per avere visibilità visto che aveva scoperto che l’uomo era già stato in studio qualche anno fa. Insinuazione che ha trovato il disaccordo di diverse persone.

Fonte: web

In effetti Remo era già stato in studio nell’edizione 2020 ma la sua partecipazione a Uomini e Donne era durata soltanto 3 settimane a causa del covid. Lo scoppio della pandemia fece chiudere il programma e così lui è tornato alla vita di sempre.

Chi è Remo di Uomini e Donne

Remo ha 57 anni ed è pugliese, precisamente di Ginosa. Come raccontato da lui stesso non si è mai sposato ma ha avuto una relazione lunga 25 anni. Di lavoro è un infermiere professionista come rivelato dalla stessa Maria De Filippi e non è impiegato a Taranto come in tanti possono pensare ma a Matera dove svolge la sua professione.

È appassionato di sport infatti ha giocato a calcio da giovane e ama la corsa e il parapendio come è possibile scovare dalle foto pubblicate sui social. Ogni tanto partecipa anche ad alcune mezze maratone ottenendo dei risultati sorprendenti. Ama molto il suo lavoro e fin da bambino ha avuto l’indole di aiutare il prossimo.

Non ha mai nascosto però anche il suo sogno di entrare nel mondo dello spettacolo. In un’intervista che circola sul web Remo ha ammesso di essere sempre stato attratto da questo settore anche grazie al padre che era parrucchiere dello staff di Miss Italia.