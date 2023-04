Uomini e Donne, Soraia Ceruti rompe il silenzio dopo le voci sulla crisi con Luca Salatino: ecco cosa ha fatto

In questi ultimi giorni Luca Salatino e Soraia Ceruti sono i personaggi più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di gossip. Si vocifera infatti che la coppia sta vivendo un momento di profonda crisi e, nonostante l’insistenza delle voci in questione, i diretti interessati non si sono ancora esposti riguardo il gossip che li vede protagonisti.

Sta diventando sempre più insistente il rumor secondo cui Soraia Ceruti avrebbe un altro uomo. Il gossip è stato lanciato da Deianira Marzano sulla sua pagina Instagram dopo le numerose segnalazioni arrivate riguardo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Stando a quanto rivelato dall’esperta di gossip, pare che Soraia avrebbe iniziato una storia d’amore con un noto imprenditore di Como.

Come già anticipato, al momento i diretti interessati non si sono ancora esposti in merito al gossip che li vede protagonisti in questi giorni. Sui social, però, tutti non hanno potuto fare a meno di notare uno scatto che la fidanzata di Luca Salatino ha condiviso sulla sua pagina Instagram. L’immagine in questione sarebbe un vero e proprio riferimento ai rumors che stanno circolando in questi giorni sul suo conto.

Nel dettaglio, Soraia Ceruti ha condiviso un’Instagram Story in cui appare serena e sorridente. Allo scatto in questione, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha accompagnato una breve didascalia; queste sono state le sue parole:

Io così.

Nel post in questione alcuni hanno visto un chiaro riferimento alle voci che stanno circolando su Soraia e Luca in questi giorni. Al momento, però, non è arrivata nessuna confermata né smentita da parte dei diretti interessati. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Luca e Soraia romperanno finalmente il silenzio in merito a questa vicenda che sta interessando tutti gli amanti del gossip.