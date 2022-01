Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto. Renato Cecchetto è morto all’età di 70 anni: la notizia della morte del famoso attore e doppiatore, che ricordiamo in Amici Miei Atto II, Fracchia la belva umana, m a anche in film Disney Pixar come Toy Story, Cars o persino per aver dato la voce a Shrek, è stata confermata dal sindaco di Adria, dove l’uomo era nato 70 anni fa.

Renato Cecchetto è morto mentre si trovava ricoverato presso l’ospedale San Camillo di Roma. Pochi giorni fa aveva avuto un incidente in motorino nel quale aveva riportato alcune ferite, che probabilmente sono imputabili alla sua morte a 70 anni.

Omar Barbierato, sindaco di Adria, sua città natale, si stringe alla famiglia annunciando il decesso dell’attore e doppiatore:

Ho appena appreso della scomparsa di Renato Cecchetto. Una notizia che lascia sgomento e dolore. Esprimo il mio personale #cordoglio e quello di tutta la comunità adriese che rappresento, alla famiglia di Renato, alla moglie Miriam, al figlio, alla sorella Alice e a quanti gli erano vicini. Renato era legato alla sua #Adria, alla sua Baricetta, dove aveva vissuto con la famiglia fino all’età di vent’anni, per poi proseguire gli studi all’accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio d’Amico” di Roma e intraprendere la carriera di attore di teatro, cinema e anche doppiatore.

Renato Cecchetto è morto a 70 anni: addio alla voce di Shrek

Il mondo del cinema e della tv è in lutto. Renato Cecchetto era un attore e doppiatore italiano famoso per aver dato la voce al personaggio di Shrek nella versione italiana. Ma nel corso della sua carriera aveva lavorato a più di 80 film, collaborando con mostri sacri del cinema nostrano.

Aveva infatti collaborato con registi del calibro di Mario Monicelli, Steno, Marco Ferreri, Damiano Damiani, Florestano Vancini, Carlo Vanzina e Neri Parenti. I film per cui lo ricordiamo sono, ad esempio, Amici miei – Atto II, Fracchia la belva umana, Parenti serpenti e Pierino colpisce ancora.

Sua la voce italiana di John Ratzenberger in quasi tutti i film Disney/Pixar.