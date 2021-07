L’amore fraterno non conosce limiti e lo sanno bene Leonardo Bonucci e Riccardo Bonucci. I due fratelli sembrano essere inseparabili e, seppur il fratello maggiore del campione europeo 2021 era sempre rimasto nell’ombra, si rivela essere il fan numero uno dello sportivo.

Dopo l’esito della finale di Italia – Inghilterra, Riccardo Bonucci ha scritto una lunga lettera sui social dedicata al calciatore che vuole essere un attacco per coloro che in questi anni l’hanno sempre criticato.

“ORA METTETEVI COMODI CHE VI RACCONTO UNA STORIA” Questo l’incipit del lungo post di Riccardo Bonucci, classe 1982 e fratello maggiore di Leonardo, reduce proprio da un meraviglioso europeo.

Il bello del calcio è che permette a tutti di improvvisarsi allenatori o esperti in materia. Ne ho lette tante in questi anni, forse troppe. Commenti di una superficialità disarmante scritti con una presunzione che tante volte mi ha lasciato interdetto.

Avete sicuramente ragione quando dite che nella mia posizione dovrei fare finta di niente ma a volte è più forte di me: forse perché piace anche a me guardare le partite con gli occhi del tifoso, oppure perché mi diverto anch’io a criticare mio fratello ricordandomi di come interpretavo io il ruolo davanti a quelle 200 persone occasionali. “Non adatto alla difesa a 4”, “Scarso nell’1 contro 1”, “Sempre sovrastato di testa”, “La sua fortuna Chiellini e Barzagli”. Chissá quante ne dimentico ancora…

Certo, facile parlare da fratello maggiore e fan numero uno del calciatore, ma Riccardo Bonucci sa bene che può essere anche razionale e parlare del fratello può essere difficile. Ma poi indossa i panni del semplice cittadino amante del calcio:

“Adesso mi tolgo per un attimo i panni del fratello protettivo e indosso quelli del tifoso, o del giocatore di pallone che ancora ricordate per quell’esordio con goal con la maglia della Viterbese: Leonardo Bonucci è stato pazzesco in questo Europeo e ha spazzato via, uno a uno, ogni vostro illustrissimo pensiero.”

Chissà se avete esultato ieri sera quando Sterling è stato sbattuto letteralmente fuori dal campo quando ha puntato Bonucci in area di rigore. Quando Kane più di una volta ha rinunciato a saltare di testa visto che non la prendeva mai. Quando guidava due ragazzi(Spinazzola e Di Lorenzo) che non si sono mai affacciati a palcoscenici così importanti a giocarsi una finale di un campionato Europeo o quando solo a guardarlo trasmetteva sicurezza e tranquillità. Come è possibile criticare un calciatore che ha vinto: 9 Campionati italiani; 5 Supercoppe italiane; 4 Coppe Italia; 1 CAMPIONATO EUROPEO.

“Questo era il commento da tifoso e da ex “pallonaro”, ora ritorno ad indossare i panni del fratello maggiore: grazie Leo per averci resi orgogliosi di essere parte di te.“