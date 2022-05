Riccardo Fogli: “Mia figlia ha bisogno di me, non posso morire”

L’ex cantante dei Pooh rivela la sua grande paura di non poter vedere crescere sua figlia per via della sua età non più troppo giovane: “Non posso morire, lei ha bisogno di me”

Riccardo Fogli nei giorni scorsi ha lasciato tutti i suoi fan senza parole per via della sua grande paura di morire. L’ex cantante dei Pooh in una recente intervista ai microfoni radiofonici de ‘I Lunatici’ su Rai Radio 2, ha rivelato il terrore di non poter vedere crescere su figlia Michelle.

Intervistato in piena notte dai conduttori di Rai Radio 2, Riccardo ha ripercorso a grandi passi la sua immensa carriera che l’ha visto protagonista di enormi successi. Il percorso musicale fatto con i Pooh ha segnato per sempre la vita di Fogli che tutt’ora, vanta ricordi bellissimi con tutta la band.

La notte è il momento preferito di Riccardo Fogli che si lascia andare alla lettura, alla scrittura e all’ascolto di buona musica. Questa volta però il noto cantante, ha deciso di condividere con tutte le persone che lo seguono una delle sue più grandi paure.

Riccardo Fogli rivela: “Ho paura di morire, mia figlia ha bisogno di me”

Ai microfoni di ‘I Lunatici’ su Rai Radio 2, Riccardo ha rivelato la sua grande paura di morire e di conseguenza di non poter vedere crescere sua figlia Michelle. Il pensiero costante va indubbiamente alla sua famiglia, in particolare alla piccola avuta con la sua compagna Karin Trentini.

Michelle ha soli 9 anni e Riccardo Fogli ha paura di non riuscire a vederla crescere vista la sua età non più troppo giovane. “Il tempo che verrà mi spaventa solo perché ho una bambina di 9 anni, il mio giovane amore, e che ha bisogno di me e avrà bisogno di me ancora per qualche anno”.

“Chiedo a mia mamma che è in cielo dal 2000, che faccia da portavoce alla Madonna per vivere ancora un po’ perché voglio proteggere mia figlia piccola. Mio figlio grande ha trent’anni, lavora, è perfetto” spiega Riccardo Fogli in collegamento.

Infine, lo stesso artista ha terminato confessando: “Non ho paura di invecchiare, ma voglio farlo con calma, non posso lasciare improvvisamente il mondo, non sono pronto ancora”.