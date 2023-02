Riccardo Fogli non era con i Pooh sul palco dall’inizio: ecco il motivo

Nel corso della seconda serata del Festival Di Sanremo, Riccardo Fogli è salito sul palco dell’Ariston per esibirsi con i Pooh. Tuttavia, l’uomo non era presente dall’inizio insieme al gruppo. Alla luce di questo, numerosi sono stati fan che si sono chiesti il motivo di questo gesto. A soddisfare i più curiosi ci ha pensato lui stesso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tra gli ospiti nella seconda serata del Festival Di Sanremo 2023 troviamo i Pooh. Il celebre gruppo musicale si è esibito sul palco dell’Ariston con un meraviglioso medley ed hanno cantato i loro brani più celebri.

Tuttavia, Riccardo Fogli non è stato presente sin dall’inizio dell’esibizione. Al contrario è salito sul palco dell’Ariston solo qualche minuto dopo. Alla luce di questo, i telespettatori italiani si sono chiesti la ragione per cui l’artista si sia reso protagonista di un tale gesto.

A svelare la verità è stato lui stesso in occasione di una conferenza stampa. Stando alle sue parole, Fogli non ha iniziato il medley insieme al gruppo musicale perché voleva lasciare spazio ai suoi amici:

Scusate fratelli. Io sto in punta di piedi nella vostra vita perché vi voglio bene e vi rispetto, voi siete i Pooh. Io mi chiamo ‘i due mondi’, Riccardo Fogli o Fogli Riccardo. Invece voi siete solo i Pooh. Quindi io in punta di piedi non volevo dar fastidio e me ne sono andato. E voi mi avete richiamato.