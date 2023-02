Il gesto dei Pooh a Sanremo commuove tutti. Anche Amadeus non è riuscito a trattenere le lacrime

I Pooh, superospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2023, hanno emozionato l’intero pubblico del teatro Ariston con i più grandi successi della loro carriera. In questa circostanza Riccardo Fogli si è riunito insieme agli storici compagni di avventura.

Il frangente più toccante è giunto alla fine dell’esibizione, quando Amadeus, direttore artistico e conduttore della settantatreesima edizione, li ha invitati a esibirsi con Uomini soli.

Festival di Sanremo 2023, i Pooh di nuovo riuniti fanno un gesto commovente: Amadeus non trattiene le emozioni

Il gruppo ha portato sul palcoscenico il celeberrimo brano valso la vittoria della manifestazione nel 1990. Lo spettacolo offerta ha toccato il cuore di milioni di telespettatori e del pubblico presente all’evento.

I Pooh hanno fatto un grande regalo ai fan, dando appuntamento per la prossima estate. Il 6 luglio andranno, infatti, in scena allo Stadio San Siro per celebrare una carriera costellata da infiniti successi.

La straordinaria performance nella città dei fiori rimarrà incastonata tra i momenti migliori. A seguito del brano Uomini soli, Amadeus ha riservato delle sentitissime congratulazioni.

Dando l’appuntamento con Un attimo ancora, il documentario dedicato a Pooh, in programma per il prossimo 15 febbraio su Rai Uno in prima serata, il presentatore ha concesso un toccante retroscena. Aveva gli occhi lucidi mentre raccontava che i primi personaggi famosi da lui intervistati sono stati Red Canzian e Stefano D’Orazio.

Da allora ne ha fatta tanta di strada, ma evidentemente il ricordo di quegli attimi è rimasto custodito nel cuore del presentatore ravennate. E lo stesso Canzian ha ben scolpito l’episodio nella mente, al punto da ricordare che si trovavano a Verona.

La grandezza degli artisti si vede anche nella semplicità e Ama lo capì nell’occasione. La forte umanità dei Pooh ha contribuito a iscriverne il nome nel mito della musica italiana.