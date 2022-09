Riccardo Guarnieri ha un’altra? Alcune foto lo smascherano

La stagione di Uomini e Donne è iniziata da alcuni giorni con le registrazioni e già non mancano i colpi di scena. In attesa della messa in onda che inizierà a partire dal 19 settembre, possiamo dire che a presenziare alle registrazioni c’è anche Riccardo Guarnieri. Il cavaliere ha mostrato un certo interesse nei confronti della nuova corteggiatrice di quest’anno Federica Aversano e avrebbe espresso il desiderio di corteggiarla.

Fonte: web

Ma sia Maria de Filippi che la stessa Federica gli hanno fatto notare che se avesse realmente intenzione di corteggiarla, si sarebbe dovuto spostare al trono classico rischiando di venire eliminato. Circostanza che alla fine l’ha fatto desistere.

Per quanto riguarda invece la sua ex fiamma Ida Platano, Riccardo ha ammesso di averla cercata per tutta l’estate. In queste prime puntate non sono mancati litigi e discussioni. Riccardo ha avuto anche un’accesa discussione con un nuovo corteggiatore e per poco non arrivavano alle mano.

Ma intanto dal web arriva una nuova segnalazione nei confronti di Riccardo. Secondo alle indiscrezioni di Deianira Marzano, il cavaliere del trono over sarebbe stato beccato in compagnia di una donna misteriosa.

Secondo alcuni si tratta della stessa con cui era stato avvistato mesi fa. Una donna dai capelli neri con cui Riccardo si fa vedere in giro in atteggiamenti abbastanza intimi.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni lanciate dall’esperta di gossip sui social. Vedremo se la redazione di Uomini e Donne intenderà parlarne durante le registrazioni con il diretto interessato.

Non è la prima volta che Riccardo viene beccato all’esterno del programma in atteggiamenti intimi con ragazze estranee al programma. Sono in tanti a credere che il cavalieri corteggiatore over non sia lì con l’intenzione seria di conoscere persone e chissà magari trovare l’amore.