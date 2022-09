Uomini e Donne, al via le nuove registrazioni: Ida Platano assente in studio?

La pausa estiva del dating show Uomini e Donne volge al termine e a breve potremo ritrovare i nostri beniamini nello studio del programma di Maria De Filippi. La trasmissione dovrebbe ripartire il 19 settembre, con ben 4 tronisti nella versione classica, anche se sui nomi c’è ancora molto mistero.

Anche per quanto riguarda il Classico le voci si rincorrono dando per assente ora questo ora quel personaggio, ma finché non vedremo con i nostri occhi non potremo sapere cosa c’è di vero.

In questi giorni sono iniziate le prime registrazioni, ma gli utenti del web, sempre attentissimi quando si tratta dei loro favoriti, hanno notato un particolare nella pagina di una dei protagonisti storici, Ida Platano.

Quest’ultima infatti, avrebbe confermato la mancanza della storica dama durante la prima puntata della registrazione preoccupando i fan più affezionati. Affermazioni che, potrebbero spiegare un cambiamento inaspettato all’interno del parterre femminile. Vediamo insieme le prime anticipazioni!

Uomini e Donne, al via le nuova registrazioni

Il profilo Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’ ha riportato così le anticipazioni in merito alla prima puntata di Uomini e Donne. In tanti infatti, erano curiosi di cosa stesse accadendo all’interno dello studio di Cinecittà a Roma.

Le continue domande hanno così portato la pagina social a svelare cosa stia accadendo: “Mi avete scritto che avete visto le storie di Ida in Sicilia. E quindi avete pensato ci possa essere la possibilità che nelle registrazioni di questi giorni possa essere assente. Non vuol dire che non torni o altro. Intanto vediamo oggi e domani cosa succederà”.

Non si sa quindi se la dama bresciana tornerà a raccontare i suoi tormenti per il suo ex Riccardo Guarnieri, l’uomo per il quale ha letteralmente perso la testa come ha ammesso nelle ultime puntate.

I due ci hanno provato diverse volte, ma nonostante il grande amore, le divergenze caratteriali non gli permettono di stare assieme. Ma al cuore non si comanda, e solo un paio di mesi fa la Platano, ospite a Verissimo, aveva ammesso in lacrime: “Come ho sofferto per lui mai, per me è stato un colpo di fulmine, poi il sentimento è iniziato a crescere, crescere è diventato sempre più grande. Io per lui provo un amore immenso, lui non so cosa provi però so che è tanto orgoglioso, però penso che provi per me qualcosa”.