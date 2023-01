Riccardo Guarnieri avrebbe deciso di lasciare per sempre il trono over

Riccardo Guarnieri è uno dei protagonisti più amati del programma di Uomini e Donne. Il cavaliere in tutti questi mesi si contraddistinto in trasmissione soprattutto per l’interesse nei confronti di Ida Platano. La parrucchiera nel programma ha però conosciuto Alessandro Vicinanza ed è stato amore a prima vista.

La coppia alcune settimane fa ha preso la decisione di abbandonare il programma per vivere all’esterno e con maggiore privacy la loro storia d’amore. Ida ha così svoltato dopo il lungo tira e molla con Riccardo. Una decisione quella di Ida che ha spezzato il cuore al cavaliere che nonostante i rifiuti non si è mai dato per vinto ed ha sempre nutrito la speranza di riconquistare Ida.

Fonte: web

Ha conosciuto altre persone, è uscito ma il suo cuore continua a battere per lei e Riccardo non ne ha mai fatto un mistero. Mai avrebbe immaginato che Ida avrebbe svoltato conoscendo una nuova persona di cui è innamoratissima tanto da pensare già a progetti di vita insieme.

Ebbene secondo le indiscrezioni in arrivo dalle registrazioni delle puntate avvenute dopo le festività natalizie, sembrerebbe che Riccardo abbia preso una drastica decisione. Preso dallo sconforto a quanto pare avrebbe comunicato a Maria l’intenzione di lasciare il programma. Non è ancora chiaro se si tratta di una scelta momentanea o se Riccardo abbia deciso di concludere la sua esperienza a Uomini e Donne. Un tentativo forse anche per allontanare la mente dal pensiero di Ida, cosa difficile continuando a restare in trasmissione.

A quanto pare la padrona di casa non ha potuto far altro che accogliere la decisione di Riccardo e rispettarla.

Così di ritorno dalle festività natalizie Uomini e Donne potrebbe perdere uno dei volti più popolari della trasmissione per un 2023 all’insegna delle novità. Staremo a vedere se le indiscrezioni sono giuste o meno.