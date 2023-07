Riccardo Guarnieri beccato con una nuova misteriosa donna: la segnalazione

Riccardo Guarnieri è uno dei cavalieri più famosi di Uomini e Donne. Lo abbiamo visto anche nell’ultima edizione del dating show di Canale 5 terminato qualche settimana fa.

Ufficialmente fino a quando il programma è andato in onda di Riccardo si sapeva fosse single. Nel corso della sua esperienza a Uomini e Donne ha conosciuto e frequentato la dama Ida Platano che è poi uscita dal programma con Alessandro Vicinanza e i due si stanno godendo la loro storia d’amore.

Fonte: web

In attesa della ripresa di Uomini e Donne a settembre, arrivano delle indiscrezioni su una presunta nuova fiamma per il cavaliere Riccardo. A svelare il tutto l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha pubblicato sui social diversi scatti che immortalerebbero Riccardo in compagnia di una misteriosa donna.

Nel primo scatto pubblicato nelle storie di Deianira si vede Riccardo a cena con una donna castana. “Avvistato Riccardo Guarnieri con una castana” – ha scritto l’esperta di gossip.

A quella foto sono seguiti una serie di messaggi-segnalazione da parte degli utenti. C’è chi ha risposto dicendo: “Ma è la mia amica Gabriella” e chi invece ha confessato di aver visto la coppia insieme già alcune settimane prima: “Sì, erano anche in una panetteria della mia città (Martina Franca) qualche settimana fa. Non credevo fosse uno scoop…“.

Successivamente è arrivato un altro scatto dei due insieme proveniente da quello che sembra un matrimonio a cui i due hanno partecipato insieme. La foto, inviata a Deianira da un utente, è stata accompagnata dalla frase: “Si baciavano e si chiamavano amore“. Tra l’altro la segnalatrice ha anche riferito di averli visti in atteggiamenti molto intimi tra baci e abbracci. Insomma sembrerebbe che nella vita di Riccardo sia arrivata una nuova fiamma, al momento misteriosa.

Vedremo nei prossimi giorni se uscirà allo scoperto o meno. Di sicuro se vera la notizia, potremo avere un addio di Riccardo da Uomini e Donne dopo tanti anni.