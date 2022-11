Riccardo Guarnieri cede a Uomini e Donne: lo sfogo su Ida

Alcune anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e Donne mostrano un Riccardo ancora in difficoltà per l'addio di Ida.

Torna l’appuntamento con Uomini e Donne questa settimana. Prima di poter vedere le registrazioni, ecco che arrivano alcune anticipazioni su ciò che accadrà in studio.

Gli occhi saranno puntati ovviamente anche sul trono over dove Riccardo Guarnieri si siederà al centro dello studio e dirà la sua su Ida. Come noto la sua ex fiamma Ida Platano ha lasciato la trasmissione insieme ad Alessandro Vicinanza. Una decisione che a quanto pare non è stata presa bene da Riccardo e tutto il suo malumore verrà a galla nel corso delle prossime puntate.

Fonte: web

A quanto pare Maria incalzerà Riccardo sul fatto che lui non riesce a darsi pace per come sia finita con l’ex Ida, lasciata andare tra le braccia di un’altra persona. Riccardo, pur non ammettendo di essere ancora innamorato dell’ex, quasi crollerà dinnanzi alle parole dure della padrona di casa.

Il cavaliere sembra ancora molto presto da Ida e questa decisione di andarsene con un altro a quanto pare non va giù a Riccardo.

Una mente che pensa ancora all’ex e che non riesce a voltare pagina. Infatti lui stesso ha ammesso che le nuove conoscenze, con Gloria o con Roberta, non starebbero portando a nulla di buono. Con la prima la frequentazione sarebbe arrivata ad un vicolo cieco senza possibilità di rimedio, con Roberta Di Padua, sembrerebbe che i due stiano riprovando a sentirsi.

Un ritorno di fiamma che a quanto pare scatenerà un putiferio in studio con Tina Cipollari e Gianni Sperti che criticheranno duramente il comportamento di Riccardo.

Ma ci sono novità anche sul fronte trono normale con Alessio Campoli che è uscito insieme a Lavinia Mauro. Tra i due le cose stanno andando molto bene e i due sarebbero felici di come sta andando il loro percorso.