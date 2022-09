Uomini e Donne, Roberta Di Padua beccata con un noto cavaliere del trono over

Presto potremmo vedere un colpo di scena nel trono over di Uomini e Donne. Sono arrivate infatti alcune segnalazioni che vedrebbero Roberta di Padua frequentarsi con un noto cavaliere.

A lanciare l’indiscrezione la nota influencer campana esperta di gossip Deianira Marzano. Deianira ha ricevuto diverse foto che immortalerebbero Roberta in compagnia di Alessandro Vicinanza, 39enne originario di Salerno.

Fonte: Mediaset

Nelle scorse registrazioni andate già in onda i due erano già usciti in esterna ma sembrava che la loro frequentazione non potesse avete margini di prosecuzione tanto che sembrava chiusa la loro breve conoscenza.

Ma a quanto pare non è così. Stando alle indiscrezioni lanciate da Deianira c’è uno scatto che immortalerebbe Alessandro e Roberta passeggiare mano nella mano. Un altro testimone li ha visti poi insieme ad una festa e li ha definiti “innamorati, felici e gentilissimi“.

Secondo la Marzano la coppia non può ancora mostrarsi pubblicamente insieme perché la puntata che li vede protagonisti non è stata ancora mandata in onda.

Insomma Alessandro Vicinanza dopo la frequentazione con Ida Platano sembra provarci seriamente con Roberta. Staremo a vedere se le indiscrezioni saranno confermate in puntata da Maria De Filippi. Se tali, scopriremo anche come si è arrivati ad un rapporto molto intimo tra i due. Forse parlare di relazione è un pò eccessivo in questa fase, ma a quanto pare i due si piacciono e sembrano molto affiatati.

Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne si parla anche di un’accesa lite proprio tra Roberta e Ida a causa di Alessandro. Che Ida si sia ingelosita? A quanto pare solo l’intervento della padrona di casa Maria De Filippi ha messo fine alla rivalità tra le due e riportato la calma in studio. Insomma a quanto pare ne vedremo delle belle.