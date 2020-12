Riccardo Guarnieri rilascia un’intervista al magazine settimanale di Uomini e Donne. In maniera del tutto inaspettata, parla anche della sua ex Ida Platano e della possibilità che la dama torni nel programma. Guarnieri, come sappiamo ormai tutti, è tornato nel programma di Maria De Filippi già da qualche puntata, ed ha riscoperto un certo interessa per Roberta di Padua.

Ma il cavaliere, nell’intervista, dichiara che non gli dispiacerebbe affatto se Ida tornasse a far parte del parterre femminile. Spiega anche il perché. Il motivo è semplice: l’uomo avrebbe piacere ad avere un confronto con la sua ex. Infatti a tal proposito dice: “Se Ida dovesse tornare? Ma magari! Non vedo l’ora di affrontarla, e non mi spaventa o mette ansia il fatto che ci sia la possibilità di un confronto. Ora la nostra storia la ripercorro con lucidità e ho un quadro molto chiaro della situazione”.

Il cavaliere spiega inoltre che non gli darebbe nessun fastidio se la dama provasse interesse per un altro uomo. D’altronde, Riccardo è convinto di aver dato a questa storia tutte le possibilità del caso e aggiunge: “Solo lei non lo ha capito, solo questo mi da fastidio”. Poi parla del nuovo percorso che sta intraprendendo con Roberta di Padua, anche lei sua ex fiamma.

Secondo il cavaliere, questo tipo di rapporto è praticamente perfetto: “Massima empatia, complicità, nessun giudizio e nessuna polemica basata sul nulla” specificando che, con la di Padua, ha anche la serenità di poter esprimere un giudizio su una bella donna senza dover scatenare l’ira di nessuno. Un chiaro riferimento alla Platono. In merito allo schiaffo ricevuto in studio da Roberta nella scorsa edizione, Riccardo dice: “Lo avevo superato subito.

Tanto che, quando andò in onda la puntata dello schiaffo, mi ricordo che Roberta Platano venne molto attaccata sui social e io la difesi per cercare di alleggerire un po’ il tutto, anche perché nei momenti di rabbia si fanno anche cose sbagliate, non giustificabili ma comprensibili. Oggi quasi mi viene da ridere a ripensare a ciò che è successo, e ci scherzo anche su”.