A UeD è tornato uno dei cavalieri storici del programma, parliamo di Riccardo Guarnieri che, dopo la fine della relazione con Ida Platano, ha scelto di rimettersi in gioco per trovare l’amore. Al riguardo sono arrivate delle interessanti anticipazioni. Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri hanno ripreso la loro conoscenza.

Il 14 novembre è stata registrata una delle puntate dello show di Maria De Filippi. In questa si scopre qualche dettaglio in più su Roberta e Riccardo. I due, dopo un rapporto iniziato nel 2019 in modo decisamente burrascoso, e concluso con uno schiaffo della Di Padua a Guarnieri, pare vogliano riprovarci.

Secondo alcune anticipazioni de ‘Il Vicolo Delle News’ Riccardo si è decisamente riavvicinato alla sua ex fiamma, dopo aver deciso di mettere la parola fine alla storia con Ida Platano. Si parla di lunghe chiacchierate al telefono, che hanno di fatto riacceso un certo interesse.

Roberta pare aver dimenticato il passato e lo schiaffo che la dama all’epoca aveva stampato con tanta foga sulla guancia del cavaliere. I due avevano intrapreso una frequentazione durata tre mesi e sfociata nella passione come ammesso dagli stessi diretti interessati. Ma Riccardo all’epoca affermò di non voler continuare la conoscenza con la dama, perché in fondo non sentiva il trasportato desiderato.

E quando il cavaliere pronunciò queste parole, nella puntata di confronto tra lui e la Di Padua, chiedendo subito dopo a Ida di ballare, scatenò l’ira di Roberta. Quest’ultima lo attaccò, ribadendo che secondo lei il cavaliere aveva fatto una scelta solo per ottenere consensi. Ma Riccardo Guarnieri, senza mezzi termini disse: “Non sono mai stato innamorato di te”.

Il confronto si concluse con lo schiaffo della donna al cavaliere, con tanto di: “Non continuare che te ne do un altro, sei di una bassezza infinita fai pietà”. Oggi sembra tutto dimenticato, i due sono tornati a condividere lunghe e appassionanti telefonate. Cosa succederà a UeD? Non ci resta che attendere nuovi risvolti.