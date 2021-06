Dopo la fine della sua relazione con Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri non ha mai più fatto ritorno all’interno dello studio di UeD. Non solo, l’ex cavaliere del parterre maschile del trono over sembra essere scomparso anche dai social, su cui si hanno sue notizie sempre meno di frequente. Certo, il modo in cui Riccardo ha salutato lo studio del dating show è stato decisamente disastroso.

Le polemiche sono piovute sia su Roberta che su Guarnieri, rendendoli di fatto un tabù. La loro relazione non solo è durata poco più di un mese, ma è finita nella rabbia di entrambi con una lite al centro dello studio di UeD. Nella loro ultima volta al centro dello studio del programma Mediaset, i due si sono dati battaglia senza esclusione di colpi.

Guarnieri però adesso di andarci giù pesante, bugiarda andò la sua ex e lanciandole pesanti accuse. Guarnieri, infatti, ha rivelato che lui e la dama avevano un accordo per rimanere il più a lungo possibile nel programma. Questa rivelazione, ovviamente, è stata la rovina per la reputazione della Di Padua, che ne è uscita disperata. Di certo, non ne è uscito bene nemmeno Guarnieri.

Anche lui ha fatto una pessima figura e proprio per questo non si è più fatto vedere nello studio di UeD. Di certo, il suo è stato un abbandono in grande stile. L’ex cavaliere è riuscito a smascherare ed evidenziare alcuni punti deboli del format che vengono sfruttati da chiunque vi prenda parte. La popolarità del programma lo rende bersaglio per un trampolino di lancio di chiunque cerchi disperatamente un minimo di visibilità.

Questo non è più un difetto che riguarda solamente il trono classico ma, come dimostrato dalle rivelazioni del cavaliere, anche il trono over. Di certo, s’è alzato un bel polverone, e probabilmente anche per questo motivo che Riccardo Guarnieri sta mantenendo il silenzio stampa: attende la quiete dopo la tempesta.