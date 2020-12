Sono state messe in campo delle importanti novità. In arrivo divieti necessari per il trono classico

A UeD sono state apportate nuove ed importanti modifiche, inasprite le misure di sicurezza per limitare il rischio di contagio. Norme inevitabili, per cercare di contenere l’emergenza Covid. Ecco quindi pronti nuovi divieti. Le misure restrittive imposte dal Governo per cercare di contenere il più possibile il contagio, stanno portando delle modifiche inevitabili anche nei programmi televisivi.

Maria De Filippi e la redazione, per adeguarsi e rispettare in pieno le regole, hanno deciso di apportare ancora più cambiamenti al format. Vediamo di cosa si tratta. Finora i tronisti e le troniste potevano, nell’esterna, avere un contatto con le loro corteggiatrici o i loro corteggiatori arrivando anche alla condivisione di un bacio. Oggi questo non sarà più possibile, niente più baci. Le regole antecedenti prevedevano solo il tampone e indossare la mascherina per stare più tranquilli.

Ma l’aumento dei contagi ha dato un alt in più, costringendo la redazione ad inasprire le distanze fino ad arrivare al divieto assoluto di contatti fisici e baci.

UeD: il cambiamento del dating show

Nel primo lockdown il programma era stato sospeso. Nella ripresa, tante le cose che sono state cambiate per mettere il più possibile al sicuro tutti i partecipanti al dating show. Come ricordiamo, le riprese del programma di UeD, dopo la prima ondata di contagio, furono stravolte da tante novità.

La redazione mise in scena un format tutto rivoluzionato. Le protagoniste erano Gemma Galgani e Giovanna Abate, con un corteggiamento fatto a distanza, dietro lo schermo di un computer tramite chat. Solo successivamente si tornò in studio, ma la normalità oramai è ben lontana.

Oggi, in un programma basato sull’amore e la voglia di condivisione, si deve fare i conti con il distanziamento e li distacco umano. Ci auguriamo che questo diventi presto tutto solo un brutto ricordo e che la normalità degli abbracci e dei baci torni a farla da padrona.