Riccardo Guarnieri: il gesto sui social contro Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Dopo che Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono stati ospiti nella puntata di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si è lasciato andare ad un clamoroso gesto sui social. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Attualmente, Riccardo Guarnieri non è più un concorrente del dating show condotto da Maria De Filippi. Nonostante questo, l’ex cavaliere continua ad essere oggetto di numerose chiacchiere sui social.

Coloro che seguono Uomini e Donne sanno che Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono stati ospiti nel corso di una puntata per raccontare come procede la loro storia d’amore. L’ex dama ha colto l’occasione per ammettere di aver commesso alcuni errori, anche per quanto riguarda la precedente relazione con Riccardo.

Dopo la puntata, una fanpage di Guarnieri ha condiviso un post su Instagram dedicato a lui e queste sono le prime parole che si leggono nella didascalia:

Il Tempo. Il nostro tempo, il giusto tempo, il tempo per ogni cosa e soprattutto il tempo che alla fine spiega ogni cosa. Credo che nella puntata di ieri, di cose se ne siano spiegate molte, con una semplicità che anni fa avrebbe fatto infuriare quasi la totalità del pubblico. Era in passato un tempo richiesto da Riccardo per creare delle basi solide, affinità concrete che andavano ben oltre alle semplici uscite. In passato quella richiesta di “tempo” era una conferma di maturità nell’affrontare un Amore (permettetemi di utilizzarla questa parola quando lo è stato davvero).

L’ex cavaliere del programma condotto da Maria De Filippi si è lasciato sfuggire un like al post in questione. Stiamo parlando chiaramente di una netta presa di posizione che di certo non è passata in osservata gli utenti del web: