Uomini e Donne, Maria De Filippi una furia contro Aurora Tropea: il rimprovero della conduttrice verso la dama spiazza

Nonostante sia iniziato da pochi giorni, Uomini e Donne sta facendo molto chiacchierare. Sin dall’inizio della nuova stagione del programma non sono passate inosservate le liti che hanno coinvolto diversi protagonisti del programma. Nella puntata andata in onda giovedì 14 settembre, Maria De Filippi si è mostrata una vera e propria furia nei confronti di Aurora Tropea. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Maria De Filippi contro Aurora Tropea. Tutto è successo durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda giovedì 14 settembre quando c’è stata una discussione tra la stessa Aurora, Gemma Galgani e Gianni Sperti. Tutto inizia quando Gemma accusa Aurora di aver condiviso un’Instagram Story in cui male di lei, ma le parole della dama torinese sono state negate da Aurora.

Quando Gemma Galgani e Gianni Sperti mostrano la storia in questione ad Aurora, la dama afferma di non sapere tutta di tutto ciò. Nel corso dei minuti la discussione diventa sempre più forte tanto da richiedere l’intervento della stessa Maria De Filippi la quale non reagisce bene alla lite.

Nel dettaglio, la conduttrice di Uomini e Donne afferma che Aurora si trova spesso al centro di queste dinamiche, consigliandole poi di chiarire con Gemma in merito a quanto successo a telecamere spente. Maria interviene soprattutto per calmare gli animi in studio ed invita Aurora Tropea a parlare con qualcuno esperto del web per capire cosa sia successo veramente.

Nonostante l’intervento di Maria De Filippi, però, Gianni Sperti e Gemma Galgani continuano ad accusare Aurora Tropea di essere tornata nel programma solamente per visibilità. Inoltre, i due considerano Aurora una persona falsa e bugiarda. Non ci resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire cosa succederà in merito alla lite scoppiata tra Aurora, Gianni e Gemma.