Riccardo Guarnieri mostra la nuova fidanzata sui social: nuovo amore per l’ex cavaliere

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Riccardo Guarnieri ha una nuova fidanzata. Dopo aver partecipato per alcuni anni al programma di Uomini e Donne, sembra che l’ex cavaliere ha finalmente ritrovato la serenità con un’altra donna. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcun ombra di dubbio, Riccardo Guarnieri ha rappresentato uno dei protagonisti più popolari e chiacchierati di Uomini e Donne. Al programma condotto da Maria De Filippi, l’ex cavaliere ha avuto una storia molto tormentata con Ida Platano. Tuttavia, attualmente è più un concorrente del dating show in onda su Canale cinque. Il motivo? Sembra che abbia trovato l’amore al di fuori delle telecamere.

Pertanto, a farlo finire al centro della cronaca rosa è stata una foto pubblicata da lui stesso sul suo profilo Instagram che ritrae i due mano nella mano dentro una macchina. Riccardo Guarnieri Guarnieri ha mostrato la sua nuova fidanzata nello scatto in questione.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’identità della donna in quanto lui stesso non ha voluto svelare il nome della diretta interessata. Già da alcuni mesi si facevano sempre più insistenti le voci su una presunta relazione. Adesso a confermare il gossip ci ha pensato lui stesso il quale finalmente ha deciso di uscire allo scoperto.

Riccardo Guarnieri: le indiscrezioni sulla nuova fidanzata

D’altronde nel corso di questa estate, l’ex fidanzato di Ida Platano era stato beccato in diverse località italiane in compagnia di una donna misteriosa. Nonostante non ha mostrato il volto della diretta interessata, alcune fonti ipotizzano che il suo nome corrisponda a quello di Gabriella. Quest’ultima vivrebbe nella città di Taranto ed è sconosciuta al mondo dello spettacolo. L’ex protagonista di Uomini e Donne rivelerà l’identità del suo nuovo amore? Non ci resta che scoprirlo.