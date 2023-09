Ida Platano torna a Uomini e Donne: l’annuncio ufficiale

La storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza continua a gonfie vele. Nel corso delle ultime ore, i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono tornati nello studio di Maria De Filippi per aggiornare tutti i telespettatori su come procede la loro relazione. Inoltre, si sono resi protagonisti anche di un annuncio molto importante. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono una delle coppie più amate e chiacchierate di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. Dopo alcuni mesi di conoscenza in cui hanno affrontato alti e bassi, entrambi hanno preso la decisione di vivere la loro storia d’amore al di fuori delle telecamere.

Di recente, la coppia si è concessa qualche giorno di relax a New York in occasione dei quarant’anni di Alessandro. Nel corso di quest’estate hanno viaggiato molto tra Brescia e Salerno. In vista del debutto della nuova edizione di Uomini e Donne, i due ex concorrenti hanno fatto ritorno nello studio di Maria De Filippi per raccontare come sono andate le loro vacanze.

Non è tutto. Stando ad alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, i due si sono resi protagonisti di un annuncio inedito. Nel dettaglio, oltre a raccontare come prosegue la loro storia d’amore e come hanno trascorso questi ultimi mesi di vacanze, Ida e Alessandro Vicinanza, hanno dichiarato di essere pronti per la convivenza. La loro destinazione sarà la Campania.

Nel frattempo, Ida Platano è ancora alle prese con gli haters. L’ex dama finisce spesso nel mirino del gossip per via degli insulti velenosi da parte di alcuni utenti. Di recente, è stata attaccata gratuitamente anche suo figlio Samuele. Alla luce di questo, lei stessa ha deciso di pubblicare sui social i messaggi e i nomi di chi la insulta.