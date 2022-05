Ancora una volta sotto i riflettori di Uomini e Donne c’è il Cavaliere Riccardo Guarnieri. Dopo un po’ di tempo, l’uomo ha deciso di tornare nel programma per rimettersi in gioco e trovare l’amore vero. Ma ciò che ultimamente si sta notando e che non è chiaro è se il cavaliere stia cercando una nuova dama o se sia tornato per riconquistare la sua ex storica Ida Platano.

Un’altra ipotesi che sta prendendo via via sempre più spazio è quella che in realtà Guarnieri sia in cerca solo di visibilità. Ma adesso piovono nuove critiche. La sempre attentissima esperta di gossip Daianira Marzano sembra aver sollevato nuove critiche, sempre nei confronti Riccardo.

L’influencer ha raccolto una polemica partendo da storia su Instagram decisamente forte, ai danni del Cavaliere. Come tutti ben ricorderanno Ida Platano e Riccardo avevano intrapreso una relazione nata proprio all’interno del Dating show di Maria De Filippi.

I due abbandonarono il programma insieme e quando lui decise di porre fine alla relazione la dama ne rimase molto delusa. Poi successivamente il cavaliere frequentò Roberta Di Padua, con la quale sembrava nata una relazione molto importante. Ma anche in questo caso a telecamere spente il tutto si rivelò un nulla di fatto.

Poche ore fa sono arrivate delle segnalazioni inaspettate, portate alla luce dall’influencer di gossip Daianira Mazzano. La ragazza svela un evento particolare che guarda proprio Guarnieri. La Marzano pubblica una storia in cui un utente, che non vuole apparire con il suo nome, si è decisamente schierato contro il cavaliere.

Racconta che Riccardo Guarnieri l’ha contattata nel dicembre 2021, per chiederle di uscire. La donna in questione aveva rifiutato l’uscita per via dell’ultima dose del vaccino appena fatto.

Il tutto ovviamente getta già di per sé nelle ombre dei dubbi la sincerità sulla partecipazione di Guarnieri a Uomini e Donne. Ma soprattutto ci si domanda se l’interesse a trovare una dama sia davvero radicato, data la voglia di uscire con una donna al di fuori del Parterre femminile.