A UeD è tornato un volto storico del programma, che in passato, ha fatto molto parlare di sé. Stiamo parlando dell’ex di Ida Platano: Riccardo Guarnieri.

I due ebbero una storia iniziata proprio davanti alle telecamere del dating show di Maria De Filippi. Una relazione che ha appassionato i telespettatori, regalando grosse emozioni. Un grande amore che, per via delle innumerevoli incomprensioni, finì male.

Alla fine della loro storia, Guarnieri aveva intrapreso una nuova conoscenza con un’altra dama: Roberta Di Padua, con la quale decise di lasciare il programma. Oggi il cavaliere torna e con un colpo di scena si rimette in gioco.

Al magazine ufficiale di UeD, Riccardo confida che la sua scelta di tornare in realtà è stata maturata di recente. Qualche tempo fa non se la sentiva di fare questo passo, per via di tutte le vicende avvenute nella scorsa edizione. Non si sentiva di tornare sotto il mirino delle critiche e delle polemiche.

Quanto a Ida, confida che rivederla ha suscitato in lui mille emozioni: “Anche per poco. Ed era giusto avere un piccolo chiarimento”. Sul riavvicinamento dice: “È stata la cosa giusta”, per aggiungere poi: “Tra me e Ida la storia è finita, ma è rimasta tanta complicità”.

“Dopo quello che abbiamo vissuto mi basta solo uno sguardo, un abbraccio o una risata per capirla e credo che per lei valga lo stesso. Ho un bellissimo ricordo, a oggi, di quello che siamo stati”. Poi su Roberta Di Padua racconta di averla contattata quando ha saputo che la donna aveva contratto il Covid.

Tra loro, però, c’è stata solo una telefonata di cortesia e di grande affetto, nulla di più. Per quanto riguarda le nuove conoscenze che farà a UeD, Riccardo non nega che gli piacerebbe provare ancora le stesse emozioni provate con Ida.