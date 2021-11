Riccardo Ravalli è morto: all’età di 39 anni si è spento uno dei più famosi cavalieri del trono over del programma televisivo targato Mediaset Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. L’uomo, che viveva in provincia di Pistoia, aveva partecipato all’edizione 2020 del programma televisivo. È morto mentre era alla guida del suo furgone.

Riccardo Francesco Ravalli aveva 39 anni ed era conosciuto ai più come cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Nato a Catania, viveva nel pistoiese, a Pieve a Nievole. In passato aveva avuto in gestione l’Hotel Casa Rossa di Montecatini, fino al 2020 quando era arrivato in televisione per corteggiare Daniela Di Napoli.

Daniela Di Napoli e Riccardo Ravalli non hanno mai avuto un gran feeling. L’uomo aveva partecipato al programma di Maria De Filippi per trovare l’anima gemella. Ma l’ex albergatore non era riuscito nel suo intento e poco dopo aveva abbandonato il dating show.

Francesco Ravalli è morto in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 12.30 di mercoledì 10 novembre sulla corsia nord dell’Autobrennero, a poca distanza dal casello di Reggiolo-Rolo. L’uomo era alla guida del suo furgone.

Il mezzo dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è scontrato con violenza contro il mezzo pesante che lo precedeva, forse per i rallentamenti dovuti al traffico. Le ferite e i traumi riportati sono apparsi subito molto gravi.

Riccardo Ravalli morto in un incidente stradale: per lui non c’è stato nulla da fare

Sul luogo dell’incidente sono subito arrivati i sanitari della Croce Rossa di Reggiolo, insieme all’elisoccorso di Parma, ai vigili del fuoco di Guastalla e Carpi, per estrarre il corpo dal furgone, incastrato tra le lamiere.

Purtroppo per l’uomo alla guida del suo furgone, che si è schiantato contro il camion che lo precedeva per cause ancora da accertarsi, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto a 39 anni.