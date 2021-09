Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme? L’indiscrezione

In questi giorni il giornale ‘Dagospia’ ha lanciato una vera bomba. Stando alle informazioni trapelate, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sarebbero una coppia. I due attori, infatti, avrebbero lasciato i rispettivi partner e al momento si starebbero frequentando. Un vero e proprio gossip sul quale i diretti interessati non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme. A lanciare la bomba è stato il giornale ‘Dagospia’ il quale ha rivelato che i due attori si starebbero frequentando. Pare che la neocoppia avrebbe lasciato i rispettivi partner. Per quanto riguarda Benedetta Porcaroli, la giovane attrice avrebbe lasciato il compagno Michele Alhaique al quale sarebbe stata legata da ben sei anni.

Anche Riccardo Scamarcio, dunque, avrebbe troncato la sua relazione con Angharad Wood, dalla quale l’attore italiano ha avuto una bambina nel 2020. Attualmente i diretti interessati non hanno confermato né smentito l’amore nato. Tuttavia gli indizi che i due sarebbero una coppia diventano sempre più numerosi.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: è nato un amore?

Alla Mostra del Cinema di Venezia Bendetta Porcaroli è arrivata da sola in vista della presentazione del film La Scuola Cattolica. Per quanto riguarda Scamarcio, invece, l’attore ha rifiutato l’invito nella laguna per non oscurare la sua nuova fiamma e per non alimentare ulteriormente il gossip che in queste settimane ruota su di loro.

Stando alle informazioni trapelate in queste ultime settimane, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sarebbero conosciuti sul set del film L’ombra del giorno, di Giuseppe Piccioni. Tra loro sarebbe scoccato un vero e proprio colpo di fulmine che avrebbe portato i due a lasciare i rispettivi partner per stare insieme.

Sembra che la frequentazione tra i due attori italiani duri già da qualche mese, essendo vero amore. Nonostante ciò, al momento la coppia ha deciso ancora di non uscire allo scoperto e di non confermare né smentire il gossip.