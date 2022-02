Il noto attore Richard Gere ha messo in vendita la sua casa di lusso a New York. I suoi interni di lusso e i suoi immensi ettari a una cifra da capogiro

Richard Gere ha deciso di mettere in vendita la sua meravigliosa casa di New York acquistata nell’ormai lontanissimo 1986. Il famoso attore è pronto a dire addio all’abitazione che per gran parte del suo tempo ha amato e in cui ha vissuto.

La sua storica casa di proprietà si trova a circa un’ora dalla Grande Mela ed è pronta ad essere acquistata da un’altra famiglia. Lo scorso anno Richard ha pagato circa 9.8 milioni di dollari per acquistare una nuova villa proprio a News York ed ora, ha deciso di salutare per sempre le mura che lo hanno visto diventare un vero divo del cinema.

Il noto attore acquistò la proprietà nel 1986 quando diventò famoso nel ruolo di American Gigolò e Ufficiale e Gentiluomo. Il sex symbol del cinema hollywoodiano ha vissuto per oltre 30 anni all’interno della casa che ora ha deciso di vendere.

Gere ha malincuore ha deciso di cambiare vita partendo proprio dalla casa che per tantissimi anni ha accolto i suoi grandi successi e tutta la sua famiglia. A grandissima sorpresa lo scorso anno, il famoso attore insieme alla sua terza moglie Alejandrea Silva ha deciso di acquistare una nuova dimora a North Salem mettendo la precedente in vendita.

Richard Gere mette in vendita la sua casa: la cifra è da altissima

La meravigliosa abitazione con i suoi interni eleganti e di lusso dista appena 50 miglia da Manhattan ed è immersa in un grande parco di circa 50 ettari. Nel dettaglio l’intera abitazione si sviluppa in ben tre piani per un complessivo di otto camere da letto, undici bagni, una cucina completamente equipaggiata.

Inoltre, al suo interno è presente anche una biblioteca, uno studio, un laboratorio di ceramica, una sala in cui poter intrattenere gli ospiti con la musica e un’immensa terrazza. In totale la casa è di oltre mille metri quadri.

All’esterno di questa splendida abitazione sono presenti anche 4.300 acri di terra protetta. In più Richard Gere non si è fatto mancare una piscina all’aperto, un laghetto con la spiaggia e un campo da calcio. Proseguendo per i vasti campi possiamo trovare anche un maneggio e un campo da basket.

L’attore hollywoodiano ha messo in vendita il tutto alla cifra di 28 milioni di dollari ovvero 24 mila euro circa. Quest’ultima data la sua immensa bellezza è in vendita da Ginnel Real Estate e attende con impazienza una nuova famiglia.