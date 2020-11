Cantante, ballerino e papà modello: Ricky Martin è alla ricerca del quinto figlio. L’artista in una lunga intervista rilasciata a Entertainment Tonight si è dedicato completamente al capitolo famiglia, andando orgoglioso di quello che ha costruito finora.

Ricky Martin e Jwan Yosef, suo compagno da anni, hanno quattro figlio. Il più piccolo di solo 1 anno, mentre i più grandi sono i gemelli, Valentino e Mattia già di 12 anni. C’è anche la piccola Lucia di due anni. E ora?

Beh sembra essere pronto per allargare ancor di più la famiglia. E spiega: “Alcuni credono che io sia pazzo ma amo avere una famiglia numerosa e ho un paio di embrioni che mi aspettano. Non lo so, questo è tutto ciò che posso dire. Jwan sta impazzendo al momento, ma va bene, non diteglielo”.

Anche il periodo di chiusura in casa è stato vissuto bene dalla coppia che ha avuto modo di passare del tempo con i figli.

Abbiamo a che fare con la preadolescenza e per giunta con il lockdown. È un continuo: ‘Togliti di mezzo. Questa è la mia stanza, non la tua’. Ma i gemelli sono dei ragazzi davvero intelligenti. Vanno molto bene a scuola considerato il periodo che stiamo attraversando. Hanno una bellissima sorellina e un bellissimo fratellino e sono molto protettivi con loro.

“Sono molto, molto orgoglioso dei miei figli e molto fortunato ad avere la mia famiglia”.

A tenere testa a tutti è già la piccola di due anni: “In realtà, posso dire che la casa è di Lucia. Ha solo due anni, ma in casa è lei a comandare. Non riesce ancora a schioccare le dita, ma guardandola negli occhi, riesci a capire quando ti sta dicendo di no”.