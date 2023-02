Nella nottata appena trascorsa si è giocato allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, il 57esimo Super Bowl, l’evento sportivo più atteso e seguito negli Stati Uniti. L’half time show ha visto esibirsi la grande Rihanna, che dopo 7 anni è tornata su un palcoscenico. La star della musica si è presentata mostrando un pancione evidente. Seconda gravidanza dunque per ‘Riri’, che solo qualche mese fa era diventata mamma per la prima volta.

Era l’inizio del febbraio dell’anno scorso, quando la star mondiale della musica annunciava la sua prima gravidanza. Sulla rivista People fece pubblicare delle sue foto, che la ritraevano con con un piumino rosa aperto davanti, che lasciava uscire il pancione.

Mano nella mano con lei, nelle foto, c’era il suo compagno, il rapper A$AP Rocky.

Nel maggio successivo il piccolo è nato, come confermato da alcuni giornali statunitensi.

A pochi mesi di distanza, Rihanna è di nuovo incinta. Questa volta l’annuncio è stato addirittura ancor più eclatante.

L’annuncio di Rihanna durante il Super Bowl

Come tutti gli appassionati di sport sapranno, nella notte scorsa si è tenuto uno degli eventi sportivi più importanti del mondo, il Super Bowl.

Dopo una faticosa stagione, si sono ritrovate davanti le squadre dei Kansas City Chiefs e dei Philadelphia Eagles, per decretare in una finale secca la vincitrice del campionato 2022/2023 della NFL, la National Football League.

A trionfare, al termine di una partita molto equilibrata fino agli ultimi secondi, con un punteggio di 38 a 35, sono stati gli atleti di Kansas City.

Come al solito, le attenzioni degli spettatori sulle tribune e di quelli che hanno assistito all’evento in tv da ogni parte del mondo, si sono concentrate anche sull’half time show.

Ogni anno c’è grande attesa per gli artisti della musica che nell’intervallo intrattengono il pubblico. Quest’anno è toccato a Rihanna, che per circa 20 minuti ha dato spettacolo puro sul palcoscenico allestito in mezzo al campo in pochi minuti.

Non è certamente passato inosservato un particolare, ossia il pancino ormai evidente della popstar. Non c’erano state anticipazioni a riguardo. Dunque, l’artista ha scelto di sorprendere tutti, svelando in grande stile che tra qualche mese diventerà mamma per la seconda volta.

Sulle tribune, ad assistere allo show, anche il suo compagno e papà del bebè in arrivo, sempre il rapper A$AP Rocky.