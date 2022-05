Rihanna, è nato il primo figlio da ASAP Rocky: ecco il sesso del bambino

Senza alcuna ombra di dubbio Rihanna è una delle cantanti più amate e stimate all’interno del mondo della musica. Di recente la celebre cantante ha dato alla luce il suo primo figlio avuto da ASAP Rocky. A darne l’annuncio sono stati i giornali americani. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

L’annuncio di Rihanna circa la sua prima gravidanza risale allo scorso gennaio 2022. La celebre cantante aveva dichiarato di essere incinta in modo molto particolare.Infatti si era fatta fotografare a New York con un lungo cappotto rosa e la pancia completamente in vista.

A distanza di qualche mese, finalmente l’artista ha partorito. Il primogenito avuto dalla storia d’amore con ASAP Rocky sarebbe nato il 13 maggio 2022, quindi circa una settimana fa. Malgrado questo, la nascita è stata comunicata solo nella giornata di ieri 19 maggio 2022. A diffondere tale notizia sono stati alcuni giornali americani tra cui TMZ e Page Six. Stando ai beninformati il nascituro sarebbe un maschietto.

Tuttavia dai diretti interessati non è ancora arrivata nessuna comunicazione. Ne Rihanna ne ASAP Rocky hanno reso pubblica la nascita del loro primogenito, probabilmente perchè vogliono tutelare il loro figlio appena nato tenendolo il più lontano possibile dai flash dei paparazzi.

Rihanna incinta: i mesi difficili di gravidanza

Per Rihanna, i primi mesi di gravidanza non sono stati molto facili. All’inizio si erano diffuse sul web numerose indiscrezioni su una presunta rottura dei due. In seguito c’è stato anche l’improvviso arresto del 33enne a rendere le cose più complicate. Malgrado le difficoltà, sembra che adesso sia andato tutto nel verso giusto. La cantante e ASAP Rocky sono finalmente diventati genitori e presto saranno felici di mostrare il loro figlio a tutto il mondo.