È passato più di un mese dalla scomparsa di Michele Merlo, il cantante si è spento a soli 28 anni a causa di un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante. Ora, a rompere il silenzio sulla drammatica vicenda, è anche il suo compagno di avventure ad Amici di Maria De Filippi, Riccardo Marcuzzo, in arte Riki.

I due avevano instaurato un rapporto nella scuola, non sembra di amore, ma come in ogni competizione, è stato facile seppellire l’ascia di guerra fuori dalla scuola di Amici.

Ora, Riccardo Marcuzzo, ha risposto a una domanda di una follower circa la mancanza di Michele Merlo. “Ti manca Miki?” Chiedono i fan, e Riki non ha dubbi sulla risposta:

Non ho rimpianti nella mia vita se non quello di non essere andato a trovarlo quando mi ha scritto “vediamoci” (ero a Vicenza per un instore). Ci penso. Penso che pure io potevo fare di più. Entrambi lo potevamo fare. Ci penso. Penso che pure io potevo fare di più. Entrambi lo potevamo fare.

Anche la fidanzata Luna, nel giorno del primo anniversario della sua morte, ha ricordato il giovane cantautore con un dolcissimo post su Instagram.

La morte di Michele Merlo lascia ancora tanta rabbia, dopo l’autopsia effettuata sul corpo del cantante, la procura del capoluogo emiliano ha deciso di aprire un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti.