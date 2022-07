Un dramma devastante ha colpito la vita di Kate e Rio Ferdinand. L’influencer e l’ex calciatore del Manchester United, sposati dal 2019 e già genitori di un bimbo che ha quasi due anni, hanno annunciato di aver perso il bambino che sarebbe dovuto nascere tra qualche mese. Tutta la disperazione della coppia vip in un toccante post pubblicato sui social network.

Kate Wright è diventata famosa per la sua partecipazione al famoso reality show britannico intitolato “The Only Way Is Essex“. Successivamente è diventata un’influencer di successo e, ad ampliare la sua fama, il matrimonio con Rio Ferdinand, una vera e propria istituzione nel mondo del calcio inglese e mondiale.

Rio, ex capitano del Manchester United e della nazionale inglese, era già sposato con Rebecca Ellison, dalla quale ha avuto anche tre figli: Lorenz, Tate e Tia. Nel 2015, purtroppo, un cancro al seno ha portato via la donna, lasciando l’ex campione vedovo giovanissimo.

L’ex difensore inglese ha ritrovato l’amore qualche anno più tardi, grazie appunto a Kate Wright, che nel 2019 ha sposato e che nel 2020 lo ha reso padre di nuovo, per la quarta volta.

Il piccolo Cree è nato a dicembre del 2020 e oggi ha un anno e mezzo.

Kate e Rio Ferdinand hanno perso un bimbo

Quest’anno era iniziato nel migliore dei modi per la coppia, che qualche mese fa aveva annunciato con enorme gioia l’imminente arrivo di un altro bebè in famiglia.

Purtroppo, però, non tutto è andato come speravano e ieri l’influencer ha pubblicato un post su Instagram con il quale ha annunciato la perdita del figlio che portava in grembo.

L’ultima volta che sono stata in questo ospedale stavo avendo Cree, ma questa volta è stato perché il nostro bambino non aveva battito cardiaco durante la nostra scansione di 12 settimane e ho dovuto subire un intervento chirurgico. 💔

Eravamo così eccitati e stavamo pianificando uno spazio per il nostro nuovo bambino nella nostra famiglia. Non vedevamo l’ora di condividere le nostre notizie con tutti voi, ma sfortunatamente a volte la vita non va come pianifichiamo.