Rissa a Mattino 5, la Panicucci interviene: “Moderiamo i toni!”

Federica Panicucci, la conduttrice di Mattino 5, ha dovuto fronteggiare una situazione davvero difficile in studio. La conduttrice, di giorno in giorno, accoglie a braccia aperte nel suo studio, diversi ospiti, in modo da toccare vari temi di attualità, gossip e quant’altro. Principalmente, il suo studio apre le porte a personaggi famosi e vip, tra protagonisti di reality e giornalisti.

Ma, a volte, vediamo prendere parte al programma anche persone comuni, affinché riportino le difficoltà che quotidianamente i cittadini devono affrontare. Federica è sempre molto attenta a tenere ben salde le redini delle discussioni nel suo salotto, ma delle volte anche i migliori falliscono. Ultimamente, infatti, la Panicucci ha dovuto sedare una discussione che stava sfociando nella violenza, ed ha finito col discutere con dei rappresentati del settore della ristorazione.

I proprietari dei ristoranti stavano protestando contro le misure imposte dal governo. La Panicucci interviene: “Non ce la facciamo più neanche noi! Ma molti italiani osservano le regole e questo dovrebbe valere un po’ per tutti! Sono scene che fanno discutere, alcune sue dichiarazioni sono un po’ forti”. Ieri, la scena si è ripetuta. Lo scontro, stavolta, è tra ristoratori ed opinionisti del programma. Il proprietario di La Parilla, ristorante milanese, ha accusato i presenti di averlo pesantemente offeso. Questa affermazione ha creato non poco scompiglio nel programma, e la conduttrice ha effettivamente fatto fatica a ripristinare l’ordine.

“Mi hai detto sc***o?” ha esordito il ristoratore, e queste parole hanno quasi generato una rissa in studio. Per fortuna è arrivato il provvidenziale intervento di Federica, che ha fermato la violenza sul nascere con queste parole: “Abbassiamo i toni, nessuno le ha detto sc***o altrimenti sarei intervenuta”. La tensione era comunque palpabile in studio, tanto che anche i telespettatori l’hanno avvertita chiaramente. Federica Panicucci, con la sua decennale esperienza, è riuscita a mantenere il controllo della situazione. Fa presente ai suoi ospiti, come le grida e il parlare tutti insieme, risulti davvero fastidioso per chi guarda il programma da casa.

Mattino 5, Federica Panicucci: “Ricordatevi dei morti”

Infine, per mettere tutti a tacere, la conduttrice ha preso un tema doloroso e serio. Tutti, a queste parole, hanno smesso di urlare, in segno di rispetto: “Invito queste persone a ricordarsi dei morti, delle persone in terapia intensiva, di quanti piangono perché hanno perso qualcuno”.

“Ricordatelo tutti i giorni. Alle dieci e un quarto le grida che arrivano a casa danno fastidio, moderiamo i toni!”. La conduttrice poi sottolinea come il tema delle difficoltà dei ristoratori sia serio e importante. Ma anche che ogni argomento va affrontato sempre nel rispetto reciproco.