Forse qualcuno ricorderà Rita Comisi, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi che partecipò al talent-show nel 2005. Dopo la sua partecipazione nella trasmissione, molte cose sono cambiate nella vita della cantante. Ecco come è diventata nel tempo e che fine ha fatto l’ex allieva della scuola più famosa d’Italia.

Amici di Maria De Filippi è un talent che ha visto passare moltissimi studenti. Alcuni di loro hanno raggiunto un successo incredibile. Basti pensare ad Emma, Alessandra Amoroso o ai The Colors. Alcuni non hanno ottenuto il successo sperato e presto si sono ritirati dalle scene. Altri, invece, non hanno mollato e hanno continuato a coltivare la loro passione.

Tra questi c’è Rita Comisi, l’ex allieva che partecipò al longevo talent nel 2005. In quell’edizione, Rita riuscì ad arrivare tra i finalisti del programma senza, però, aggiudicarsi la vittoria. Dopo la fine del talent Rita ottenne un contratto discografico con l’Universal senza ottenere il successo sperato.

Un po’ di tempo fa, l’ex allieva di Amici ha rilasciato un’intervista nella quale ha dichiarato:

Io, in fondo, sono stata la prima ad essere scritturata. I giornalisti, poi sono stati molto carini con me, che mi hanno tributato il Premio della critica.

Nonostante le cose dopo il talent non siano andate come sperato, Rita Comisi non ha mai smesso di inseguire il suo sogno ed ha continuato a coltivare la sua passione. Di recente abbiamo avuto la possibilità di vederla in un nuovo show di canale 5, All Together Now. Inoltre, molte cose sono cambiate nella sua vita dal 2005 a questa parte.

L’ex cantante di Amici, infatti, è diventata mamma di una bambina di 7 anni. Alla domanda di un giornalista riguardo la partecipazione della figlia ad un talent, Rita Comisi ha risposto con queste parole: