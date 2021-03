Rita Dalla Chiesa, il racconto drammatico: “Ha urlato con quanto fiato aveva in gola, terribile”

Ospite nella puntata di ieri a Pomeriggio 5 Rita Dalla Chiesa che in collegamento ha raccontato a Barbara D’Urso un episodio drammatico. La celebre conduttrice ha parlato dell’episodio di violenza nei confronti di una donna cui ha assistito suo fratello Nando. L’uomo si trovava a Milano nella sua casa quando all’improvviso ha sentito delle urla provenire dall’esterno. Si è affacciato e “ha visto sul balcone di fronte una giovane donna. Urlava disperata, aggrappandosi alle ringhiere del terrazzo” – ha raccontato Rita Dalla Chiesa.

La donna in questione si aggrappava disperatamente alla ringhiera ma un uomo tentava con tutte le sue forze di buttarla di sotto. “Una lotta impari. La gente ha cominciato a gridare dalle finestre di chiamare la polizia” – ha detto Dalla Chiesa che ha scritto di questo episodio anche sul suo profilo Facebook.

Soltanto grazie all’intervento di suo fratello Nando la ragazza è riuscita a salvarsi senza gravi conseguenze. “La gente ha cominciato a gridare dalle finestre “chiamate la polizia, chiamate la polizia”!!!. Nando, invece, in un guizzo di lucidità, e con un tono di voce di cui si è’ poi meravigliato lui stesso, ha urlato “BASTAAAAAAA!!!!!!!”, guardando in faccia quel maledetto. Che per un attimo si è fermato, mentre lei è riuscita a divincolarsi e a scappare dentro casa”.

“Ha urlato con quanto fiato aveva in gola. Adesso è ancora senza voce”- ha spiegato la conduttrice. “Poco dopo sono ricominciate le grida. Ma a quel punto era già arrivata la Polizia. La ragazza è stata portata via con l’ambulanza, e lui portato in commissariato”.

Intanto si stanno facendo indagini sulla ragazza e il sospetto è quello che a farle del male potesse essere un suo familiare. La conduttrice poi ha aggiunto: “E’ terribile sentirselo raccontare da chi l’ha vista”.

La D’Urso, infine, ha ringraziato la sua ospite e lei, a sua volta, ha ringraziato D’Urso per l’attenzione alle donne: “Grazie perché continuate la vostra battaglia”.