Barbara D’Urso, la gaffe a Pomeriggio 5 su Chiara Ferragni e Fedez

Nel salotto di Pomeriggio 5 la padrona di casa Barbara D’urso ha commesso una vera e propria gaffe. I protagonisti dell’errore della conduttrice sono Chiara Ferragni e Fedez. Infatti, la nascita della secondogenita è uno degli argomenti più chiacchierati del momento. Argomento che non poteva essere non trattato da Barbara D’Urso nel suo programma.

E proprio la nota conduttrice è stata vittima di una gaffe che riguarda i Ferragnez. Infatti, nella puntata del 25 marzo di Pomeriggio 5 andata in onda, parlando del lieto evento ha pronunciato in modo sbagliato il nome della secondogenita della famosa influencer e del rapper. E così Barbara D’Urso ha chiamato Vittoria Lucia Ferragni, Vittoria Maria.

Un errore che, ovviamente, non è passato inosservato sui social. Infatti, oltre che confondere il nome Lucia con Maria, a Barbara D’Urso è sfuggito che in realtà il nome Lucia non è un secondo nome ma il cognome di papà Fedez.

Tuttavia, però, a fine puntata sono arrivate le scuse regina della domenica, dopo che uno degli ospiti presenti in studio, il Tik Toker Leonardo Maini Barbieri le ha fatto notare l’errore commesso precedentemente.

Barbara D’Urso si prepara alla chiusura di uno dei suoi programmi

In questi ultimi giorni si sta chiacchierando molto riguardo la chiusura di uno dei programmi di Barbara D’Urso. In particolar modo, una delle conduttrici più amate si prepara a salutare lo show della domenica sera Live-Non è la D’Urso Infatti, dopo 70 puntate l’amato programma chiuderà. Lo show, lanciato nella primavera del 2019, nel corso di questi mesi ha catturato moltissimo l’attenzione del pubblico.

Tuttavia, quella che andrà in onda domenica 28 marzo sarà l’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso. Ma i telespettatori che amano follemente la conduttrice non devono preoccuparsi. Infatti, sembra proprio che verrà prolungato Domenica Live per dare più spazio alla conduttrice nella domenica pomeriggio di Mediaset.