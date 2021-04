Ritorno di fiamma tra Arisa e Andrea Di Carlo? Dopo l’addio il colpo di scena

Solo qualche settimana fa il manager Andrea Di Carlo aveva annunciato la fine della sua storia d’amore con la cantante Arisa. Stando a quanto dichiarato, l’uomo avrebbe tolto al dito della sua mano l’anello di fidanzamento regalatole in vista delle imminenti nozze. Oggi, però, i due sono finiti nuovamente al centro del gossip per un possibile ritorno di fiamma.

Andrea Di Carlo e Arisa sono tornati insieme? Dopo l’annuncio da parte del manager della rottura definitiva con la cantante, sembra proprio che tra i due ci sta stato un riavvicinamento. Voci di corridoio, infatti, hanno affermato di aver visto la coppia insieme a Trastevere mano nella mano. Inoltre, sembra essere ricomparso al dito della cantante l’anello di fidanzamento.

Dopo un’intervista rilasciata da Arisa a Domenica In, il manager Andrea di Carlo aveva preso la decisione di interrompere la storia d’amore con la cantante, riprendendosi anche l’anello di fidanzamento con cui le aveva chiesto di sposarlo. Nel frattempo, era arrivata la replica di Arisa che con queste parole aveva commentato la vicenda:

Deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi: ‘O me, o tutto il resto’. Sono una donna molto indipendente.

Oggi, però, sembra che tra i due sia tornato il sereno. Stando infatti a quanto riportato dalle cronache rosa, è probabile che tra Arisa e Andrea Di Carlo ci sia stato un ritorno di fiamma.

Al momento, i due non hanno né smentito né replicato la notizia, anche per il fatto di voler vivere la loro vita privata nel massimo riserbo. Si sa, tuttavia, che i due sarebbero dovuti convolare a nozze nel settembre 2021, nonostante il pensiero della cantante secondo la quale la proposta sarebbe giunta troppo presto.

Dunque, per il momento non si hanno informazioni più dettagliate riguardo il ritorno di fiamma tra Arisa e il compagno Andrea Di Carlo. I fan della coppia, però, non vedono l’ora di conoscere altri dettagli riguardo la loro storia ma soprattutto aspettano la conferma dei fiori d’arancio.