Arisa lasciata da Andrea Di Carlo si sfoga: “Non sono nata per fare quello che voleva lui”

Nel corso delle ultime ore Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati al centro della cronaca rosa. Il noto manager e autore televisivo ha deciso di lasciare la cantante e di annullare anche il loro matrimonio il quale avrebbe dovuto celebrarsi il prossimo settembre. Alla luce di questo Arisa non è rimasta in silenzio, ecco la sua rivelazione shock.

Di recente Arisa e Andrea Di Carlo si vedono protagonisti di un gossip che sta facendo suscitare non poche chiacchiere nel web. Sebbene la coppia sembrava da un po’ molto unita, la loro storia d’amore è giunta ormai a capolinea. Il motivo? A rivelarlo è stata la stessa cantante la quale si è lasciata andare ad un duro sfogo.

Cosa è successo tra Arisa e Andrea di Carlo? Il famoso manager e autore televisivo sembra aver messo definitivamente un punto alla sua storia d’amore con la cantante dopo aver visto l’intervista di quest’ultima a Domenica In.

Alla luce di questo gesto, Arisa non è rimasta in silenzio e non ci ha pensato due volte a commentare l’accaduto. Lei stessa si è lasciata andare ad un duro sfogo in un’intervista rilasciata al “Corriere Della Sera” dove ha spiegato tutti i motivi che avrebbero spinto il suo ormai ex fidanzato a porre fine alla loro relazione.

Ospite a Domenica in, Arisa non ha nominato neanche una volta il suo compagno, un dettaglio che non è passato in osservato a tutti i telespettatori. Il motivo scatenante del loro allontanamento è stato proprio questo. Tuttavia, con queste parole Arisa ha spiegato di non poter rinunciare alla sua indipendenza:

Lui si è arrabbiato molto perché a “Domenica in” non ho pronunciato il suo nome mentre parlavo con Mara Venier della mia vita. Ma io gli ho sempre chiesto riservatezza, lui invece ha sempre raccontato tutto di noi. Io ho messo anche delle stories su Instagram , perché altrimenti lui sosteneva che non lo amavo abbastanza, che mi vergognavo di lui. Ma non è così. Semplicemente le relazioni quando sono sovraesposte finiscono

Non è tutto. La cantante ha anche sottolineato di come per lei fosse troppo presto convolare a nozze, nonostante il loro rapporto era diventato davvero intenso: