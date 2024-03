Ritorno di fiamma tra la coppia Vip di Canale 5? Lo scatto social non lascerebbe alcun dubbio

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti nella scorsa edizione del Grande Fratello. La loro relazione ha conosciuto momenti di gioia con la nascita della figlia Celine Blue. Tuttavia, nel corso dello scorso anno, la coppia ha annunciato la dolorosa decisione di separarsi.

Le ragioni di questa rottura sembravano essere legate a presunti tradimenti, un’ombra che ha offuscato la loro storia d’amore. Sophie Codegoni ha pubblicamente espresso il dolore per la situazione, mentre Alessandro Basciano ha contestato le accuse, affermando di essere stato incastrato in questa storia del presunto tradimento da persone in cerca di visibilità.

La tensione tra i due è emersa in modo evidente in un episodio raccontato da Codegoni in un’intervista televisiva. Durante una serata, Basciano avrebbe mostrato un comportamento aggressivo nei confronti della sua ex compagna, culminato con un presunto gesto violento: uno schiaffo. Basciano ha respinto queste accuse, affermando che si è trattato di una discussione animata con il suo manager, senza alcun atto di violenza fisica. Il modello infatti replica:

Non c’è stato lo schiaffo, ma una grossa collutazione tra me e il mio manager. Non l’ho mai picchiata, ho solo usato dei toni bruschi.

Tuttavia, nonostante le difficoltà e le tensioni del passato, una luce di speranza si è accesa per i fan della coppia. Durante l’ultimo concerto di Mr. Rain, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati avvistati insieme, riaccendendo le speranze di una possibile riconciliazione. I video girati dai fan durante l’evento mostrano la coppia abbracciarsi, suggerendo un riavvicinamento romantico.

Questa sorprendente notizia ha scatenato l’entusiasmo dei fan, che hanno atteso a lungo il ritorno della coppia. Le immagini e i video condivisi sui social hanno confermato il riavvicinamento, offrendo una nuova speranza per il futuro di Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e la loro piccola Celine Blue.