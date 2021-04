Rivelazione shock da Barbara D’Urso: Olesya si è inventata tutto?

Una vicenda che ha dell’incredibile, dal mistero in Russia fino al test del gruppo sanguigno: Olesya Rostova ha tenuto tutti con il fiato sospeso, ma purtroppo non è Denise Pipitone. Quello che oggi sconvolge è però quanto accaduto nel salotto di Barbara D’Urso.

Ospite a Domenica Live è stato un conduttore russo, l’uomo avrebbe condotto per un periodo un reality russo in cui ha partecipato proprio Olesya Rostova, stando al racconto dell’uomo, la ragazza sarebbe stata disposta a tutto.

Il conduttore nonché produttore del reality si chiama Roman, l’uomo ha riportato alcuni video della ragazza intenta a diventare famosa e quello che ha sconvolto di più, stando al suo racconto, è quanto ha dichiarato al momento del provino:

Lei continuava a parlare dei suoi genitori, continuava a raccontare che lei ha in realtà una mamma, una sorella ed un fratello, quando nella trasmissione Lasciali Parlare dice ‘non ricordo se sapevo l’italiano quando ero bambina’, ho capito che era una bugia. Era pronta a tutto per avere questa popolarità. Nel mio show diceva ‘Io vorrei finire in Lasciali Parlare’

Roman pare non aver dubbi: “Lei sta recitando un copione”, inoltre l’uomo dice di aver delle prove in cui emergerebbe la sua tesi:

“Ho dei video, degli audio in cui lei ha detto che conosce i suoi genitori e ha una famiglia vera. Credo che Olesya conosca la sua famiglia di origine. Mi ha sempre parlato della sua infanzia, della sua amata sorellona, del fatto che stava con la mamma e la sorella. Di quale rapimento stiamo parlando? Non capisco perché andare in uno show e raccontare tutte queste balle“.

Insomma, se tale versione fosse confermata non si esclude che la ragazza, ma anche il programma russo possano davvero passare guai. Al momento, nessuna dichiarazione dalla Russia, se la versione fosse confermata sarebbe un duro colpo per Piera Maggio che ha dovuto subire una sofferenza inaudita.