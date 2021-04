“Sta accadendo a partire dai giovani qualcosa di meraviglioso”. Le toccanti parole di Piera Maggio, dopo l’iniziativa dei giovani

Appelli in tutto il mondo e in tutte le lingue per cercare Denise Pipitone: la bellissima iniziativa dei giovani

Dopo la delusione arrivata con la storia di Olesya Rostova, è partita una gara di solidarietà per Denise Pipitone. Appelli in tutto il mondo e in tutte le lingue, per cercare la bambina scomparsa a Mazara del Vallo 17 anni fa.

Denise Pipitone è ormai la figlia dell’Italia intera. Un paese che ha sperato e pregato insieme a Piera Maggio e che continua a sostenerla anche dopo tutti questi anni.

💚 Dopo l’esito negativo di quest’ultima segnalazione sta accadendo a partire dai giovani qualcosa di meraviglioso. Stanno diffondendo in varie lingue, le locandine con hashtag #Denisepipitone Non ci sono parole semplicemente GRAZIE PER ESSERCI ❤

Una bellissima iniziativa partita dai più giovani, che stanno condividendo appelli per cercare Denise. Appelli in ogni lingua perché potrebbe essere ovunque.

Piera Maggio non ha mai creduto alla possibilità che qualcuno potrebbe aver ucciso la sua bambina. È sempre stata convinta che sia stata rapita e che oggi si trovi da qualche parte, senza sapere chi sia.

Durate la trasmissione Pomeriggio 5, condotta da Barbara D’Urso, il legale Giacomo Frazzitta ha chiarito una volta per tutte cosa è accaduto il giorno della scomparsa. Sono anni che si racconta una versione sbagliata della storia, nonostante mamma Piera lo abbia ribadito più e più volte. Denise Pipitone non giocava fuori da sola, si trovava in casa con sua nonna, che stava preparando il pranzo.

Improvvisamente, il cuginetto che abita lì vicino e con il quale giocava sempre, si è affacciato e Denise è corsa fuori da lui. Poi, il cuginetto è rientrato in casa, mentre la bambina ha girato l’angolo e da lì si sono perse tutte le sue tracce. È accaduto tutto in pochi istanti.