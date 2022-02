Rkomi: ecco il vero nome del cantante in gara a Sanremo 2022

In gara al Festival di Sanremo 2022 anche il rapper Rkomi che si è esibito ieri sera sul palco con il brano “Insuperabile”. Ma chi è Rkomi? E’ di Calvairate, il vero nome è Mirko Manuele Martorana, ed è uno dei rapper e cantautori più eclettici e di successo della nuova generazione urban italiana.

Cresciuto nella periferia est di Milano, è nato in una famiglia napoletana immigrata a Milano ed è cresciuto in una casa popolare con madre, sorelle e nonna.

“Mio papà non l’ho nemmeno conosciuto nella mia vita. Quando non lo conosci effettivamente non sento neanche la mancanza” – ha detto in un’intervista.

A 17 anni ha deciso di lasciare la scuola, un istituto alberghiero, per cominciare a lavorare. Fa il lavapiatti, il barista, il cameriere, e pure il muratore. “A 18 anni sono andato a vivere da solo. Faticavo a soddisfare esigenze primarie, come riempire il frigo”.

Si avvicina al mondo della musica grazie ad un suo cugino che faceva parte di un gruppo hip hop. È così che conosce i colleghi Izi e Tedua, del quale diventerà coinquilino.

Dopo il suo primo tape, però, Mirko abbandona la strada delle rime e della musica. Ritornerà ad occuparsene nel 2016 iniziando a pubblicare i primi progetti musicali coinvolgendo anche artisti importanti italiani del calibro di Tommaso Paradiso, Elisa, Elodie, ma anche Gaia e Madame.

Arriva al Festival dopo che il suo “Taxi Driver” è stato il disco più venduto in Italia nel 2021. Una curiosità sul suo nome d’arte: è semplicemente il suo vero nome al “riocontra”, quell’usanza milanese per cui si divide una parola in due e si pronuncia prima la seconda metà e poi la seconda.

Rkomi è molto riservato e su di lui non si sanno molte cose, anche il profilo Instagram è scarno. Ad esempio non si sa al momento è fidanzato o meno.