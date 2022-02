Robert Pattinson a Verissimo: “Mi imbarazza parlare con le persone”

Robert Pattinson è stato uno degli ospiti di Verissimo nella giornata di ieri sabato 26 febbraio. Un’intervista inaspettata che ha lasciato molto sorpresi i telespettatori e le fan del grandissimo attore. Quest’ultimo per la prima volta ha svelato alcuni lati del suo carattere che nessuno conosceva e la timidezza che da sempre lo contraddistingue.

La sua presenza come ospite da Silvia Toffanin ha sottolineato l’unita imminente del film ‘The Batman’ che lo vede protagonista nei panni del famoso supereroe. Il noto attore ha così descritto alcuni dettagli del suo carattere che ‘fanno a cazzotti’ con quello che è il modo di fare di Batman.

Il 35enne in collegamento con lo studio di Silvia Toffanin ha svelato di essere una persona molto timida nella vita privata e fuori dalle telecamere. Il suo ruolo all’interno del film l’ha catturato fin dal primo momento, dimostrandosi molto entusiasta ed emozionato.

Robert Pattinson svela: “Mi imbarazza parlare con le persone”

Nel corso della sua grandissima carriera, Robert ha conquistato milioni di fan che l’apprezzano per la sua bellezza ma soprattutto per la sua immensa bravura. “Interpretare Batman è stata l’esperienza più incredibile che abbia mai fatto in vita mia” spiega sorridente Pattinson a Silvia Toffanin.

L’attore prosegue affermando: “Il mio entusiasmo è a mille! Sono cresciuto guardando Batman, quando ero piccolo indossavo il suo costume. Non avrei mai immaginato di poter realizzare questo film. Sono molto fiero del risultato finale”.

Inaspettatamente al termine della sua intervista a Verissimo, Robert Pattinson rivela di essere un grande timidone nonostante i ruoli interpretati nel corso degli anni. “Quando avevo vent’anni sapevo che quello era il lavoro che avrei fatto per il resto della mia vita. Ero timido e lo sono ancora, quando cammino per strada cerco di nascondermi perché mi imbarazzo a parlare con le persone”.

Con grande contentezza Robert ha poi salutato tutta l’Italia e le fan che lo seguono ininterrottamente da anni dimostrandogli un grandissimo affetto.