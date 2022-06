La ex gieffina Roberta Beta si lascia andare ad un lungo sfogo social in cui spiega la sua difficile condizione lavorativa

Roberta Beta nella giornata di ieri ha dato libero sfogo ai suoi pensieri in merito alle condizioni di lavoro precarie in cui riversa. La ex concorrente del Grande Fratello Vip 1 non sta vivendo una situazione facile e dopo diversi mesi ha deciso di condividere le sue problematiche sui social.

Quest’ultima opinionista e speaker radiofonica ha smesso di lavorare ormai da più di un anno a causa della pandemia. Una situazione davvero difficile che ha gettato in ginocchio Roberta tanto da spingerla a rivelare la sua condizione all’interno del proprio profilo Instagram.

Un pesante e intenso sfogo che ha mostrato ai social la tristezza e la delusione nel volto di Beta che, ha toccato un tema delicato per milioni di italiani. La ex gieffina stanca di vivere senza un vero e proprio lavoro, ha voluto raccontare ai propri fan le sensazioni che sta provando ormai da troppo tempo.

Roberta Beta, lo sfogo sui social: “Non lavoro da un anno”

Durante la giornata di ieri Roberta Beta all’interno del proprio profilo Instagram ha così caricato un lungo sfogo dove, ha spiegato la frustrazione che sta attraversano. La ex concorrente del GF 1 infatti, ormai da diverso tempo non ha un lavoro retribuito nonostante si dia sempre da fare.

Quest’ultima ha così affermato: “Oggi la mia giornata è vuota perché manca il lavoro. Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è un anno che non lavoro. Cioè faccio cose, ne faccio tante ma il lavoro retribuito manca e francamente l’autostima va a finire sotto i piedi. È inutile far finta di niente. Questo è, purtroppo”.

Chiacchierando con i propri follower, Beta ha toccato dei tempi importantissimi per milioni di persone. Tanti sono i follower che hanno condiviso le parole di Roberta e che si trovano nella stessa situazione e nella stessa difficoltà lavorativa. Nel corso della lunga diretta poi caricata come video, la ex concorrente ha anche rivelato come, un suo familiare le avrebbe detto di non riuscire a trovare lavoro a causa della sua fisicità troppo prorompente.