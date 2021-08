Roberta Beta è stata derubata a casa sua. Proprio nel giorno del suo compleanno. L’ex concorrente del Grande Fratello, una delle prime edizioni, aveva deciso di concedersi una giornata al mare per celebrare un giorno così importante. Ma quando è tornata a casa la sera ha trovato una bruttissima ad aspettarla appena varcata la soglia della sua abitazione.

L’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello ricorderà per sempre questo compleanno, per un epilogo davvero molto amaro che l’ha riguardata. Su Instagram ha infatti raccontato che, dopo aver trascorso la giornata al mare, è rientrata a casa e l’ha trovata sottosopra a causa dei ladri che erano entrati a fare razzia.

Quando ha aperto la porta di casa ha trovato cassetti aperti e vuoti, scatole ovunque, armadi spalancati e tutto per aria. L’ex gieffina non poteva assolutamente credere ai suoi occhi, sottolineando che però nessun oggetto di valore è stato portato via dalla sua abitazione.

Su Facebook la concorrente del reality show, prima edizione, ha condiviso la foto del caos trovato a casa.

Tanti auguri a me e grazie del regalo! Per fortuna mia e sfortuna dei ladri non c’è niente da rubare in casa mia!#sorrideresempre #resilienza #happybirthday #vaffaday a casa avrebbe voluto esserci mio figlio ma io sono andato a prenderlo per portarlo al mare… lì si che sarebbe stato brutto! Perciò: va tutto bene!

In casa al momento del furto non c’era nessuno. Roberta Beta aveva per fortuna convinto il figlio a trascorrere la giornata al mare con lei, quindi non era lì nel momento in cui i ladri sono entrati a fare razzia.

Non si sa chi possa aver commesso un atto del genere e non si sa ancora cosa i ladri possano aver portato via.