Roberta Capua confessa: “Ho vissuto un grande dolore, ho perso un bambino”

Queste sono state le parole della conduttrice: "Come tutti ho superato dolori e delusioni"

Roberta Capua è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex Miss Italia è tornato ad occupare le pagine di gossip per alcune dichiarazioni rilasciate che non sono di certo passate inosservate. In un’intervista rilasciata nel salotto di Patrizia Finucci Gallo all’hotel Il Guercino, Roberta Capua ha rivelato di aver vissuto un grande dolore.

Nell’intervista rilasciata nel salotto di Patrizia Finucci l’ex Miss Italia si è messa a nudo ripercorrendo la sua carriera e rivelando alcuni retroscena privati mai raccontati prima. Come già anticipato, la conduttrice ha rivelato di aver vissuto un grande dolore: la perdita del suo bambino.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Mi ritengo fortunata, ma come tutti ho superato dolori e delusioni […] Ho perso un bambino, lo dico per la prima volta. Ce ne sono stati di dolori nella mia vita, ma non li ho mai cavalcati.

Roberts Capua non ha rivelato ulteriori dettagli in merito a questo dolore vissuto.

Roberta Capua ricorda Silvio Berlusconi: le sue parole

Ma non è finita qui. L’intervista dell’ex Miss Italia nel salotto di Patrizia Finucci è poi proseguita con alcune rivelazioni che la conduttrice ha fatto riguardo Silvio Berlusconi. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Mi capitò poi di incontrarlo a una serata conviviale, mi disse: ‘Lei ha una bellissima chiostra di denti’. Tanti anni dopo lo rividi e mi disse, di nuovo: ‘Che bella chiostra di denti’. Evidentemente non ero il suo tipo.

Roberta Capua, infine, ha poi fatto delle rivelazioni su sua cugina, la virologa Ilaria Capua diventata popolare durante la pandemia causata dal coronavirus. Queste sono state le sue parole a riguardo: